Nación autorizó a la Empresa Provincial de Energía de Chubut a operar en el Mercado Eléctrico Mayorista

La Secretaría de Energía de la Nación aprobó el ingreso de EPECH como Participante Comercializador del Mercado Eléctrico Mayorista. La medida, formalizada mediante la Resolución 239/2026, fortalece las herramientas de gestión de la Provincia dentro del sistema energético nacional.

El Gobierno del Chubut dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su política energética a partir de la autorización otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación para que la Empresa Provincial de Energía de Chubut Sociedad Anónima Unipersonal (EPECH S.A.U.) ingrese al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en calidad de Participante Comercializador.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución N° 239/2026 de la Secretaría de Energía, sancionada el 9 de septiembre y publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa autoriza el ingreso de la empresa provincial al MEM, sujeto al cumplimiento de la normativa vigente.

La incorporación representa un avance en las políticas impulsadas por el Gobierno Provincial para dotar a Chubut de herramientas propias de gestión dentro del sistema energético nacional y fortalecer la autonomía provincial en una materia estratégica para su desarrollo.

Desarrollo para el interior y la producción

Este nuevo paso se inscribe en una política orientada a fortalecer las capacidades de Chubut y generar condiciones que acompañen el crecimiento de sus distintas regiones y sectores productivos.

La decisión permite a Chubut tener un horizonte de crecimiento claro para sus fuerzas productivas, a partir de una mayor capacidad de gestión provincial en materia energética.

La incorporación de EPECH al Mercado Eléctrico Mayorista constituye así un nuevo avance en el proceso de fortalecimiento de las herramientas con las que cuenta Chubut para gestionar su política energética y acompañar el desarrollo productivo provincial.