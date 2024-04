Nacho Torres: “A partir de ahora, a la cordillera se la va a respetar”

Afirmó el gobernador del Chubut , en la localidad de El Hoyo, al celebrar junto a los intendentes de la cordillera convenios de poda y limpieza para el mantenimiento de líneas eléctricas; también se presentó una motoniveladora adquirida por el municipio de El Hoyo con fondos propios y un importante aporte provincial.

En la oportunidad, Ignacio Torres bromeó con que “César Salamín no le va a cobrar a los municipios vecinos el alquiler de la máquina”, al tiempo que adelantó que “es para que la use toda la comarca ya que en épocas difíciles hay que ser creativo”.

Recordó que cuando el jefe comunal anfitrión “me dijo la necesidad de una motoniveladora, era un monto muy grande, así que él mismo salió a buscar a ver de qué manera podíamos conseguir un leasing y consiguió un remate en Neuquén. Eso habla de un intendente que tiene ganas que su pueblo esté mejor, que tiene ganas de cuidar los recursos de todos los contribuyentes. La verdad es que no podíamos dejar de acompañarlo porque la región necesita en este momento que trabajemos todos juntos”.

Enseguida remarcó que “la cordillera ha estado muy relegada durante muchísimo tiempo en materia de infraestructura. Hoy inauguramos un jardín después de siete años en que la obra estaba parada por falta de voluntad política, porque esas plantas de compresión se estaban oxidando en Rosario y nadie quiso poner la firma para hacerse cargo. Hoy todo el corredor andino va a tener la factibilidad de tener gas natural”.

“Hoy hay intendentes de diferentes signos políticos que se ponen de acuerdo para trabajar en conjunto –destacó-, en un estado muy difícil a nivel nacional, económico, financiero, pero donde de a poco todos juntos pudimos sortear distintos obstáculos y pudimos priorizar cuestiones que son importantes”.

Desde su óptica, “la educación pública es prioridad, los servicios públicos son prioridad, la obra pública es prioridad. En Chubut vamos a seguir haciendo obra pública y cada municipio va a tener un rol central, incluso a la hora de delegar esas obras”.

No obstante, lamentó que “el estado de los servicios en la cordillera -puntualmente los tendidos eléctricos-, hace más de 20 años que no tienen mantenimiento. Tomamos la decisión de declarar por primera vez en la historia de la provincia la emergencia de servicios públicos porque es necesario que haya una mirada particular y un esfuerzo fiscal para mejorar progresivamente”.

Insistió con que “es difícil de un día para el otro resolver problemas que llevan décadas, pero lo vamos a hacer en conjunto con los intendentes. Este dinero que vamos a bajar directamente para que los municipios (20 millones por localidad) puedan mantener el tendido eléctrico y sobre todo la poda que nos deja sin luz cada dos por tres. Queremos que sea el principio de una forma de trabajar que se sostenga en el tiempo para no estar padeciendo todos los años el mismo problema”.

Por otra parte, Torres puso misterio al dejar trascender que “todavía no lo vamos a adelantar, pero también hay otras novedades para poder darle mejor calidad de vida a los pueblos de la cordillera en materia de servicios públicos y en conectividad. Y cuando hablamos de conectividad, hablamos de acceso a la telemedicina, hablamos de acceso a la educación terciaria, que son cuestiones que vamos a ir anunciando en breve”.

Antepuso como ejemplo que “esa placa que hoy mostramos en la inauguración del jardín, agradece a los contribuyentes y no se hace culto de una persona, a un gobernador o de un intendente. Esa es la forma que trabajar, con humildad, con responsabilidad y sobre todo con austeridad”.

Cerró señalando que “este es el principio de muchos pasos que vamos a ir dando para mejorar la calidad de vida a todos los habitantes de la provincia del Chubut, y particularmente a una cordillera que durante mucho tiempo el Estado provincial le dio la espalda.En conjunto con los intendentes -independientemente de los partidos políticos- vamos a trabajar junto a la comunidad para resolver esos problemas que hace décadas nadie se quiere hacer cargo”.

Estuvieron presentes los jefes comunales de El Hoyo, César Salamín; de El Maitén, Oscar Currilén; de Cholila, Silvio Boudargham; de Lago Puelo, Iván Fernández; y de Esquel, Matías Taccetta, además de funcionarios del gabinete provincial y de los municipios.

Motoniveladora

A su turno, el intendente de El Hoyo, César Salamín, hizo un balance de las gestiones para adquirir la motoniveladora usada que fue presentada. Precisó que “por primera vez, la comunidad sabe a dónde van los fondos del estacionamiento veraniego en Puerto Patriada. Logramos recaudar algo más de 30 millones de pesos y el resto se lo pedimos al gobernador. En pocos días logramos comprarla y ya está al servicio de todos los habitantes de nuestro pueblo y, fundamentalmente, para mejorar el camino que utilizan los turistas para llegar hasta este verdadero paraíso que tenemos los chubutenses”.