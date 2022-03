Miguel Castro reemplaza al Ministro de Seguridad del Chubut

La asunción al cargo , de Ministro de Seguridad del Chubut, tras la salida de Das Neves, fue confirmada por el propio Castro, ex intendente y exfuncionario provincial.

La asunción se formalizará este martes en un acto que está previsto en horas de la tarde. Castro mantendrá la cúpula policial.

En dialogo con la prensa, Miguel Castro consideró “hay que hacer una policía fuerte, de buen nivel y mucha capacitación pero sobre todo de cercanía a la gente, no puede ser el enemigo de la gente. La Policía tiene que poner límites, pero tiene seres humanos y es necesario que sea valorado por la gente”.

El ex Intendente de Cholila y ex funcionario confirmó a Radio 3 el nombramiento y destacó que el Gobernador “escucha y prioriza el diálogo”. Apuntó que “hay hacer una policía fuerte -pero- no puede ser el enemigo de la gente” y ratificó a la Cúpula policial. Consideró que el CoBiPol debe tener “debe ser mayor la participación en discusiones no solo salariales”. Sobre los cortes de fibra, expresó que “está avanzado el trabajo de la Justicia”.