Mauro Palma: “La proyección del servicio eléctrico para el invierno que está llegando es caótica”

Una vez más, la nevada de las últimas horas puso a prueba la precariedad del sistema eléctrico en el noroeste provincial, que alimenta a unos nueve mil usuarios del lado chubutense y otros tantos del lado rionegrino. Esta vez, la caída de árboles sobre el tendido de 33 kv. afectó por varias horas las líneas que alimentan a Epuyén y Cholila, donde aún sigue trabajando personal de la Dirección General de Servicios Públicos.



Al respecto, el titular de la delegación, Mauro Palma, graficó que “la nieve afectó principalmente la línea que vincula a El Coihue con Epuyén y nos llevó muchísimo tiempo poder detectar el sector donde teníamos el problema y recién se pudo reponer el servicio a las 16.50 del lunes, quedando aún pendiente un sector del paraje La Rinconada”.

Según explicó, “nuestro personal tuvo que recorrer largas distancias a pie por adentro del bosque, ya que no hay caminos y no entran vehículos”, a lo que sumó “la precariedad de las condiciones de trabajo con que se mueven, como la falta de equipos de comunicaciones o los botines con agujeros. Encima, en el operativo se rompió la única grúa que tenemos”.

Palma insistió con que “es importante que los vecinos sepan cómo se desempeñan nuestros muchachos, porque muchas veces escuchamos quejas sobre lo que cobran. No quiero culpar directamente a nadie, porque siempre hay alguna autoridad que se siente tocada, pero lamentablemente estas son las condiciones de trabajo”.

Agregó “el contexto geográfico en que estamos enclavados, donde atendemos 800 kilómetros de línea media y más de 500 subestaciones, además de la compleja situación climatológica que siempre nos sacude”.

A su criterio, “la proyección para el invierno que está llegando es caótica. Seguimos con soluciones paliativas que llegan con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de algunos funcionarios que nos están dando una mano, como el director general y el subsecretario de Servicios Públicos, pero necesitamos medidas de fondo. Hoy estamos mendigando combustible porque no están las partidas”, antepuso a modo de ejemplo.

Desde su óptica, “seguimos en un atolladero complicado y desgraciadamente la provincia no arranca. Es como si el Estado sufriera una enfermedad y tiene una gran infección que se la está atacando con Ibuprofeno en lugar de aplicar el antibiótico correspondiente”.

Agregó que “ahora surgió la ley de emergencia –que quizás nos va a dar una mano-, pero seguimos con una burocracia administrativa que no nos permite mover un expediente para los procesos de compra”.

Remarcó enseguida que “esto tiene que tener una solución definitiva a través de la creación de la empresa de energía, porque si no vamos a estar siempre sacando conejos de la galera”.

Obras

Por otra parte, adelantó que “una vez que esté habilitada la obra que se está haciendo desde la subcentral El Coihue hasta Epuyén, este tipo de cortes se evitarían en un 90% y será una solución definitiva para estas localidades”.

No obstante, una vez más puso en duda “la concreción de los trabajos desde El Coihue hasta Las Golondrinas” (y su vinculación con El Bolsón), toda vez “que el convenio indica que corre por cuenta de la provincia de Río Negro y hasta ahora no hay indicios de que vaya a empezar. Si no se pusieron de acuerdo en 20 años, no creo que suceda en lo inmediato. Me voy a jubilar y todavía seguirá en veremos”, ironizó.