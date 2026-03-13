Más viviendas para familias chubutenses: el Gobierno de la Provincia sorteó 16 casas para adjudicatarios de Río Mayo

El acto se realizó en la misma localidad y correspondió a la construcción de un nuevo barrio de 16 unidades habitacionales de dos dormitorios cada una.

En la continuidad de las políticas tendientes a brindar soluciones habitacionales a las familias de la provincia, el Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), realizó en la localidad de Río Mayo el sorteo de 16 nuevas viviendas.

El acto tuvo lugar en las instalaciones del Cine Nac y contó con la participación del intendente local, Gustavo Loyaute; el delegado de zona sur del IPV en Comodoro Rivadavia, Edgardo Lanús; la abogada Claudia Leonori y el escribano del organismo provincial, Ignacio Lleral.

De acuerdo a lo establecido por Ley Nº 296 (ART.26) y por el Decreto 574/2021 Anexo B Inciso X, se procedió a reservar una unidad habitacional a inscriptos cuyos miembros de su grupo familiar requieran vivienda adaptada, la cual se encuentra en proceso de reforma.

Las viviendas sorteadas

Las viviendas sorteadas corresponden a un proyecto que comprende 16 viviendas en planta baja de dos dormitorios cada una, junto a sus obras complementarias básicas y la Infraestructura propia y de nexos.

Las viviendas constan de un estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

Entre las características de construcción se destacan la mampostería tradicional de ladrillos huecos con revoque interior y exterior, estructura independiente de hormigón armado, siendo la cubierta de techos de chapa galvanizada sinusoidal, estructura de madera y cielorraso de machimbre, carpintería de aluminio, instalaciones individuales de agua, gas y electricidad, terminaciones de piso y revestimiento cerámico, pintura al látex interior, esmalte sintético en carpintería metálica y barniz sobre madera.

En tanto que la terminación exterior es de revestimiento plástico color y además se provee también de artefactos sanitarios en baño y artefactos de gas.

Las obras de infraestructura constan de cordón cuneta, vereda municipal, redes de agua, cloaca, gas natural, energía eléctrica y alumbrado público y apertura de calles y enripiado de calles. A todas ellas se suma una obra de Nexo para la Red de Energía Eléctrica.

Sobre el acto efectuado horas atrás, el intendente de Río Mayo, Gustavo Loyaute, agradeció el acompañamiento del Gobierno del Chubut por brindar solución a las familias de la localidad, quienes vieron de esta manera «cumplir el sueño de tener su casa propia».



