Más hospitales y especialidades se suman al sistema de turnos médicos online en Chubut

Con el inicio de la cuarta etapa de la iniciativa, ya son más de 50 los centros asistenciales en toda la provincia que cuentan con el asistente virtual DINO para brindar turnos.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que este miércoles 12 de agosto se inició en hospitales de diferentes localidades de la provincia la cuarta etapa de implementación del sistema de turnos médicos online DINO.

En ese sentido, se confirmó que se incorporaron los Hospitales Rurales de Gaiman, Dolavon, Gan Gan, Sarmiento, El Hoyo, Lago Puelo, Las Plumas, y Paso de Indios; además de los Zonales de Esquel y Puerto Madryn. También, sumaron nuevas especialidades los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, y Sarmiento.

El Gobierno provincial continúa incorporando más efectores de salud al asistente virtual DINO, teniendo en cuenta que de esta forma se evitan filas permitiendo gestionar turnos de manera rápida desde cualquier punto de la provincia a través del número 280 460-3466.

Especialidades

El Hospital Rural de Sarmiento sumó las especialidades de Neonatología, Medicina General, Cirugía General, Obstetricia, Nutrición y Odontología.

En tanto que, el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia incorporó en esta cuarta etapa al Servicio de Clínica Médica y Nutrición, y el Hospital Regional al de Neumología Adulto.

DINO

Para acceder al sistema, se debe agendar el número 280 460-3466 e iniciar el chat con DINO. A través de esa vía se puede acceder de forma sencilla a información sobre turnos programados y especialidades habilitadas, además de seleccionar lugar, día y horario para recibir atención médica.

El sistema solicita datos personales y genera una credencial digital, permitiendo luego acceder a las turneras disponibles en cada uno de los centros asistenciales.

Cabe aclarar que la opción de sacar turnos de manera online convivirá con la modalidad presencial tradicional, por lo que habrá un porcentaje de turnos reservado para cada sistema.

Más de 50 centros asistenciales

En el marco del plan de modernización del sistema sanitario público que lleva adelante el Gobierno Provincial, ya son 54 efectores de salud en todo Chubut que pueden brindar turnos a través del asistente virtual DINO.

Los establecimientos de salud de Trelew incluidos son los siguientes: el CAPS Ramón Carrillo, del barrio Amaya; el CAPS Jorge Morado, del barrio Constitución; el CAPS del barrio Tiro Federal; el CAPS del barrio Villa Italia; el CAPS Ingeniero Franzetti; el CAPS Gwenda Williams; el CAPS del barrio Planta de Gas; el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) local; y los servicios de Mamografías, Nutrición, Nutrición Pediátrica, Neurocirugía, Endocrinología, Nefrología Infantil, Gastroenterología Infantil, Nefrología Adultos y Cirugía Cardiovascular, del Hospital “María Humphreys”.

En Puerto Madryn, están comprendidos todos los centros de salud de la ciudad: el CAPS René Favaloro (hasta las 17 horas); el CAPS Roque González (hasta las 16 horas); el CAPS Aristarain; el CAPS Güemes; el CAPS Fontana; el CAPS Madre Teresa de Calcuta; el CAPS Primitiva Azcárate; el CAPS Ramón Carrillo; el CAPS Ruca Calil; y el CAPS Solana. También están incluidos el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) Pozzi, el Hospital Modular y el Zonal de Puerto Madryn.

En Rawson, también se pueden solicitar turnos a través de DINO en todos los centros de salud de la capital provincial: el CAPS del Área 16; el CAPS de Playa Unión; el CAPS Carmelo Berruhet (490 Viviendas); el CAPS del Área 12; el CAPS Gregorio Pablo Fermin (ex Gregorio Mayo); el CAPS Río Chubut; y el CAPS San Ramón.

Asimismo, en Comodoro Rivadavia están comprendidos el CAPS Standard Norte; el CAPS San Cayetano; el CAPS Próspero Palazzo; el CAPS Pietrobelli; el CAPS Caleta Córdova; el CAPS Máximo Abásolo; el CAPS Quirno Costa; el CAPS Restinga Alí; los servicios de Pediatría, Odontología, Clínica Médica y Nutrición del Hospital Alvear; y el Hospital Regional, en los siguientes servicios, sin requisitos previos: Cardiología de adultos, Reumatología de adultos, Neumonología pediátrica y de adultos, y Dermatología de adultos.

En tanto que, en la cuarta etapa del asistente virtual DINO se sumó al Hospital Zonal de Esquel, en diversas especialidades: Ortopedia y Traumatología, Nutrición, Dermatología, Neumonología, Pediatría, y Oncología.

La implementación de turnos online también abarca a los Hospitales Rurales de Trevelin, Tecka, Rada Tilly, Río Senguer, Río Mayo, Sarmiento, Dolavon, Gaiman, Gan Gan, Sarmiento, El Hoyo, Lago Puelo, Las Plumas, y Paso de Indios.