Más de 60 mil personas fueron parte de la Fiesta de la Fruta Fina Solidaria



Con la solidaridad como premisa, la 38 Fiesta Nacional de la Fruta Fina tuvo una edición histórica que ayudará a 73 familias que perdieron todo durante el incendio.

Durante las tres jornadas, más de 35 bandas pasaron por el escenario central con el objetivo de darle un impulso a la temporada en la comarca y asistir a las familias de El Hoyo, Epuyén y Cholila que perdieron sus casas en el marco de los incendios.

Del evento participaron unos 100 puestos gastronómicos y de artesanos, con diversas ofertas para todos los gustos. Durante el sábado, la venta de alcohol estuvo prohibida en el marco del día sin alcohol, el cual se conmemora todos años en el último fin de semana del mes de enero.

El Telebingo fue récord absoluto en la localidad y gracias a todas las personas que participaron se podrá acompañar también a brigadistas, bomberos voluntarios y organizaciones intermedias que trabajan en la prevención y lucha contra incendios.

De esta forma la municipalidad de El Hoyo espera poder finalizar la construcción de las viviendas anunciadas por el gobernador Ignacio Torres con la mayor celeridad posible y dejarlas equipadas gracias al aporte de todas las personas que participaron de esta nueva edición de la Fiesta de la Fruta Fina.



