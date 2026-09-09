Más de 300 estudiantes participan del Esquí Escolar en El Bolsón

La nueva edición del programa Esquí Escolar comenzó formalmente esta mañana en El Bolsón y reunirá durante las próximas dos semanas a más de 300 estudiantes de El Bolsón, El Manso y Ñorquinco, quienes tendrán la posibilidad de acercarse a la práctica de este deporte.

«Trabajamos cada día con programas que permiten a nuestros estudiantes ampliar horizontes, ampliar oportunidades y ayudar como en este caso a construir un estilo de vida» señaló la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, acompañada por el Intendente local, Bruno Pogliano, el coordinador del Consejo Escolar, Facundo Rodríguez, y el instructor Tiago Aguilar, quien guarda una historia muy particular.

Es que Tiago formó parte del programa Esquì Escolar como estudiante y hoy lo hace como instructor «Tuve el placer, el privilegio de conocer la nieve gracias a mi padre, después vine con la escuela y tuve el privilegio de poder ser becado por la Asociación Argentina de Esquí e Instructores de Snowboard para que pueda hacer un nivel 1 que era un sueño bastante lejano» explicó.

Para Tiago la experiencia del programa Esquí Escolar resultó muy satisfactoria y el resultado es este presente que lo tiene en el mismo programa, enseñando a esquiar a chicos y chicas.

La Ministra Campos recordó que son parte del programa 306 estudiantes de 5° y 6° año de escuelas de El Bolsón, El Manso y Ñorquinco, y expresó: «Un día maravilloso en compañía del intendente, en compañía de los estudiantes, de profesores, instructores, un día rodeados de la naturaleza del Cerro Perito Moreno, hemos trasladado las aulas de las escuelas secundarias aquí al Cerro».

Por su parte, el Intendente Pogliano destacó el trabajo realizado para concretar la actividad y valoró el acompañamiento de la Provincia: “Es una política inclusiva de la Provincia, que trabaja fuertemente para que esto se concrete. Hay un enorme esfuerzo detrás, con equipamiento e instructores. Desde el Municipio acompañamos con el transporte, pero, en definitiva, lo importante es lograr que 306 chicos de la localidad puedan aprender a esquiar y conocer la nieve y que, a futuro, como Thiago, tengan quizás una profesión y un trabajo como instructores”, manifestó.

Finalmente el Coordinador del Consejo, Facundo Rodríguez subrayó la importancia de la actividad del esquí que no siempre está al alcance de todos: «Contentos y felices de poder hacer un poco más accesible la oportunidad de poder llegar a este deporte, a esta actividad que mezcla lo cultural, lo deportivo y lo educativo. Hoy en particular es la ESRN 10 pero a lo largo de dos semanas más que se va a extender esta actividad, van a venir chicos de escuelas técnicas de El Manso, las que restan de El Bolsón, y los chicos de Ñorquinco» concluyó.