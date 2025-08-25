Más de 120 profesionales de Chubut fueron capacitados por la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado

Trabajadores de distintas áreas participaron de una jornada de trabajo con el objetivo de continuar profesionalizando al Estado.



Continuando con los lineamientos trazados por el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres en materia de capacitación del recurso humano de la provincia, la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado del Chubut (EAAE) llevó adelante una jornada sobre “Actos Administrativos: técnica, legalidad y buenas prácticas”, de la que participaron más de 120 profesionales.

La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Honorable Legislatura, que acompañó la organización, y estuvo a cargo del doctor Cristián Dellepiane, quien valoró la cantidad de asistentes al remarcar que “fue un desafío porque no eran todos abogados”.



Además el especialista en Abogacía del Estado al concluir la capacitación resaltó que “para que un proyecto, un acto administrativo, una decisión de gobierno o una política pública sea conducente, tiene que existir articulación entre todas las áreas”.



Organismos participantes



Participaron más de 120 profesionales de organismos como Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, Vialidad Provincial, Ministerio de Salud, Tribunal de Cuentas y la Subsecretaría de Energía Renovables, entre otros. Tras la exposición, los asistentes pudieron realizar preguntas e intercambiar opiniones con gran interés.



Fortalecer la calidad del servicio público



Desde la EAAE se celebró la convocatoria, que reafirma el objetivo institucional: contribuir a la profesionalización del Estado y responder a las necesidades de los organismos provinciales para fortalecer la calidad del servicio público.



Contactos



