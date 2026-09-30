Más beneficios para viajar en transporte público: 100% de reintegro pagando con MasterDebit del Banco del Chubut



A partir de la promoción impulsada durante septiembre, el Gobierno del Chubut gestionó junto al Banco del Chubut la ampliación del beneficio para octubre. Los usuarios que abonen sus viajes con una tarjeta MasterDebit de la entidad desde el celular accederán a un reintegro del 100% del boleto, con un tope de $ 25.000 por tarjeta por mes.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, continúa impulsando herramientas destinadas a acompañar la economía cotidiana de los chubutenses y reducir el impacto del transporte en los gastos habituales.

En ese marco, y a partir de la importante utilización que tuvo durante septiembre la promoción implementada junto al Banco del Chubut, se gestionó una ampliación del beneficio para octubre, incrementando tanto el porcentaje de reintegro como el monto máximo mensual.

De esta manera, quienes abonen sus viajes con MasterDebit del Banco del Chubut desde el celular accederán durante octubre a un reintegro del 100% del valor del boleto, con un tope de $ 25.000 por tarjeta por mes. Durante septiembre, el beneficio contemplaba un reintegro del 50%, con un límite mensual de $ 15.000.

La ampliación permite fortalecer una herramienta destinada especialmente a quienes utilizan diariamente el transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades, generando un alivio concreto sobre un gasto cotidiano.

Cómo acceder al beneficio

Para utilizar la promoción, el usuario deberá contar con una tarjeta MasterDebit del Banco del Chubut adherida a Google Wallet y un teléfono Android con tecnología NFC habilitada.

Al momento de viajar, deberá abonar el pasaje acercando el celular al lector SUBE, sin necesidad de utilizar la tarjeta física. Los viajes realizados mediante esta modalidad durante octubre tendrán un reintegro del 100%, hasta alcanzar el tope mensual de $ 25.000 por tarjeta.

La promoción podrá utilizarse en colectivos y otros medios de transporte que cuenten con terminal SUBE habilitada para esta modalidad de pago, tanto en Chubut como en otras localidades del país donde el sistema se encuentre disponible.

Modernización que permite sumar nuevos beneficios

La posibilidad de implementar este tipo de promociones se vincula también con el proceso de actualización de equipos y terminales SUBE gestionado durante el último año por el Gobierno Provincial, que permitió ampliar las modalidades disponibles para el pago del transporte público.

A partir de estas mejoras, los usuarios pueden utilizar nuevas formas de pago sin contacto, entre ellas dispositivos con tecnología NFC, lo que permite a su vez articular con el Banco del Chubut beneficios específicos para quienes utilizan diariamente el transporte.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa trabajando para que la modernización del sistema se traduzca también en herramientas y beneficios concretos para los usuarios del transporte público.