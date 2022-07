Marques: “ En nuestra provincia y localidad estamos pensando en una gran coalición de cara al 2023”

En su lectura del mapa político chubutense y local, el vice intendente de Lago Puelo Alejandro Marques, dijo que tanto a nivel provincial y local se está pensando en articular una coalición en nuestra provincia que exceda al partido justicialista y a otros partidos que han formado parte de la alianza frente de todos en Chubut.

En ese marco, subrayó que ”A partir del reordenamiento económico financiero que hizo la administración del gobierno de Arcioni, obviamente se facilitó mucho más el dialogo y que además de transformar en proyectos y propuestas concretas. Esto también tiene que ver con el orden político, hoy no escapa a nadie la discusión que hay en términos políticos sobre la incorporación de un sector que ha acompañado al gobernador Arcioni dentro del Frente de Todos, y seguramente estamos pensando en articular una coalición en nuestra provincia que exceda al partido justicialista y a otros partidos que han formado parte de la alianza Frente de Todos en Chubut” .

Al tiempo que sostuvo que las diferencias que se puedan dar dentro de la coalición , como así también dentro del propio partido justicialista no pueden ser un obstáculo para pensar en las necesidades de la provincia y la localidades “ cuando mayores acuerdos institucionales y políticos existan mejor va a ser la calidad de vida de la gente, nosotros apuntamos a eso, sobre todo porque a quien tenemos en frente-Juntos por el Cambio- y estuvieron en el gobierno han destrozado la economía del país la Patagonia, sabemos que pueden hacer… Creo que hay dos modelos en pugna , nosotros expresamos uno de ellos y apostamos a consolidar una coalición lo más amplio y fuerte posible” , aseveró el vice intendente de Lago Puelo.

Lectura política nacional

Marques al ser consultado por su lectura sobre los acontecimientos políticos en la estructura económica del gobierno nacional, con la asunción de la nueva ministra Silvina Batakis , respondió “ Para mi es una gran oportunidad. Yo lo viví con la misma incertidumbre de todos y cada uno de los que les interesa el tema de la política y los ciudadanos, por el hecho que por un día no había ministro de economía”.

A esto el vice intendente de Lago Puelo añadió “ La verdad hoy lo hablamos con Augusto-Intendente- y Silvina Batakis es conocida porque es patagónica, ha estado trabajando en un área muy importante del ministerio del interior por lo que ya teníamos vinculo institucional con ella , coincidimos plenamente con su perspectiva de tener un orden fiscal y financiero para generar mayores recursos para los sectores con más necesidad y un proceso de puesta en valor de la fuerza del trabajo de cada una de las regiones, para generar los dólares que necesita al economía … esperamos pronto que se hagan los anuncios específicos para ir resolviendo el grave problema de la inflación que no solamente afecta a cada uno de los trabajares/as, generando muchísimos problemas en la en la vida cotidiana, hoy los sueldos y salarios no alcanzan para garantizar una condición de vida digna, pero además también genera trastornos en las instituciones,… nos pasa a nosotros cuando un proyecto de inversión se demora en el concejo deliberante, ya que el nivel de inflación es tan alto que nos obliga a reajustar y repensar los recursos asignados “, aseveró Marques.