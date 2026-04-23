Mañana habrá un “apagón informático” por el paro de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional

“Los aviones no van a poder volar. Y si intentan hacerlo, estará comprometida la seguridad de todas las operaciones. Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. La sociedad está de nuestro lado y vamos a resistir este nuevo ataque”, apuntó Rodolfo Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana viernes 24 de abril un paro en el Servicio Meteorológico Nacional en rechazo al intento de 240 despidos en el sector y realizará un “apagón informático” que afectará los vuelos comerciales y privados, los servicios de navegación marítima y fluvial e incluso quedaría expuesto el sector agro ante la imposibilidad de recibir alertas.



“Los aviones no van a poder volar. Y si intentan hacerlo, estará comprometida la seguridad de todas las operaciones. Los protocolos internacionales dan cuentan que todo plan de vuelo necesariamente debe contener un informe meteorológico. El Servicio cuenta con menor cantidad de personal aún que la planta óptima definida por las propias autoridades del Gobierno”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.



Seguidamente, el dirigente apuntó: “Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudicará de manera directa a toda la población. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas”.



“No existen argumentos sólidos que permitan sostener la avanzada del Gobierno sobre el Servicio Meteorológico. La sociedad está de nuestro lado y vamos a resistir este nuevo ataque. Tiene que quedar claro que la responsabilidad por los inconvenientes que genere la medida de fuerza recae exclusivamente sobre el Gobierno nacional”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.



Con este intento de recorte, el Gobierno pretende cesantear a 130 trabajadores de las estaciones meteorológicas de todo el país y 110 de la sede central, lo que representa una reducción del 30% del personal civil del organismo.



Estos despidos traerían como consecuencia el cierre de 40 estaciones meteorológicas en todo el país; la pérdida de información meteorológica irrecuperable y de precisión, tiempo y capacidad de respuesta ante fenómenos severos; sumado a que con cada puesto que se elimina aumenta el riesgo para la población, la aviación civil, la navegación marítima y fluvial, la producción agropecuaria y todo el sistema productivo del país.



Asimismo, a ello se le agregan la reducción del plan de labor de las estaciones, con lo cual no se podrá medir las 24 hs del día; el daño de esta decisión es irreversible para la información ambiental; la pérdida de calidad en pronósticos; la afectación a los vuelos aeronáuticos; la disminución en la calidad y precisión de los alertas meteorológicos; y la pérdida de recursos humanos para sostener la calidad y cantidad de todos los servicios prestados.



Cabe destacar que desde la llegada de la administración libertaria, el SMN tiene 200 empleados menos que la dotación óptima necesaria. Según la auditoría realizada durante la gestión de Mauricio Macri, debiera ser de 1156 trabajadores, y actualmente cuenta con 980, mientras que el Gobierno pretende reducirla a 740.