Luque sobre la ruta: “Hay que tomar este arreglo como transitorio y avanzar con la obra definitiva que necesita la ciudad”

El intendente de Comodoro recorrió nuevamente los trabajos que avanzar con celeridad en la ruta 3, junto a Julio Otero de Vialidad Nacional. Advirtieron que en poco tiempo podrán comenzar con la imprimación asfáltica y en paralelo se avanza con gestiones ante Nación y operadoras petroleras para que llegue material que permita realizar una protección costera hasta el Chalet Huergo.

La actividad se concretó este jueves, en horas de la mañana, con la presencia del secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; el subsecretario de Ambiente, Daniel González; y los concejales Ariel Montenegro y Marcos Panquilto.

En ese contexto, los trabajos sobre el tramo desmoronado de la Ruta N° 3 avanzan a paso firme y se estima en pocos días terminar de nivelar la superficie para proceder a la pavimentación y habilitar el tránsito cuanto antes.

Cabe recordar que las máquinas de Vialidad Nacional comenzaron a trabajar el pasado 3 de septiembre de lunes a domingo, tanto en el relleno de la zona derrumbada como en el talud con la protección enrocada necesaria para sostener el terreno con seguridad. Esa intensidad permitió acelerar los procesos al punto que ya están finalizando con el nivelado de la ruta.

En este marco, Luque supervisó los trabajos en el lugar y catalogó como “una tarea encomiable la que está haciendo Vialidad Nacional, que no se ha detenido nunca desde que tuvimos el colapso de la ruta, un acontecimiento muy grave para la ciudad”.

El mandatario advirtió que “parecía que su arreglo iba a ser una tarea que iba a demandar mucho tiempo, pero el esfuerzo y las energías que pusimos en conjunto desde la Municipalidad con Vialidad Nacional, han permitido que todo esto se haya hecho con una celeridad muy importante, con avances que se ven todos los días, tanto en la parte superior para volver a tener la ruta en condiciones como el trabajo en el talud de la zona costera que es fundamental para que esto dure”.

Respecto a los plazos, sostuvo que “aún no podemos establecer un día concreto para la habilitación del tránsito, pero sí asegurarles que queda poco y la ruta va a quedar lista mucho antes de lo pensado. Más allá de poder habilitarla, los trabajos continuarán en el talud para poder ordenar toda la zona y tener seguridad. Ya se está trabajando con el aporte de material para poder llegar al nivel de la ruta y poder empezar la imprimación asfáltica para luego dejar pavimentada la ruta, en la zona donde hoy nos encontramos, por donde transitan más de 55 mil vehículos por día”.

Luque aclaró, una vez más, que el trabajo de recuperación del tramo desmoronado “es una obra transitoria, eso hay que dejarlo claro y hay que hablar de las obras definitivas. Acaba de llegar Julio de Buenos Aires, hablo todos los días con los funcionarios nacionales para poder avanzar con un proyecto definitivo que nos permita dejar de sufrir los distintos embates que derivan tanto del cerro Chenque como de las marejadas”.

“Vialidad Nacional es quien tendrá que tomar una decisión sobra la obra definitiva, obviamente junto con la opinión de la ciudad en conjunto, si es el viaducto, o una etapa del viaducto y otro sector que pueda permitir sacarle peso al cerro Chenque. Son obras que tenemos que definirlas y avanzar, de una vez por todas, para que en el futuro la ciudad no sufra lo que sufrió en su historia, que son problemas permanentes en un sector donde todos conocemos que vamos a seguir teniendo inconvenientes, si no lo tomamos a este arreglo como realmente transitorio y nos volvemos a equivocar por tercera vez”, sentenció.

Chalet Huergo: “Ya no podemos esperar la ayuda del gobierno provincial, tenemos que avanzar”

En paralelo, el Municipio junto a Vialidad Nacional trabajan sobre la protección del frente costero, cuya debilidad ante la última marejada fue lo que provocó el socavamiento de la ruta. En este punto, explicó que “estamos haciendo un trabajo en la zona costera, que quizás no lo vemos, pero es el más importante que es la contención, el enrocado para proteger la zona de las mareas”.

En esa línea, adelantó que “van a venir los canastos para poder hacer todo un gavionado en la zona donde se hizo el aterrazamiento; y estamos hablando con las empresas operadoras petroleras que nos van a traer algunos materiales premoldeados que nos van a permitir ir generando una contención hasta la zona del Chalet. Estamos trabajando para poder hacer un trabajo de contención hasta allí, para poder lograr contener el talud en ese sector que es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo”.

“La urgencia de esto (la ruta) no nos puede quitar la importancia de conservar nuestra historia, nuestro patrimonio cultural. Mientras yo sea intendente vamos a seguir buscando que definitivamente lo solucionemos”, advirtió.

Consultado sobre si se avanzó en las gestiones con el gobierno de Chubut, teniendo en cuenta que la protección costera es una obra de Provincia, el intendente fue contundente al decir que “ya no tenemos tiempo de esperar a nadie que no entienda la urgencia de lo que estamos viviendo, por lo cual estamos hablando con el Gobierno Nacional directamente. Desde que pasó esto con la ruta, el equipo de Vialidad Nacional se ha establecido en la zona y estamos afrontando los problemas entre Nación y el Municipio. Intentamos que la Provincia se entere, primero, que se cayó la ruta, y que es importante que un gobierno de una provincia como la nuestra esté arriba de los problemas que son urgentes. Yo hice las gestiones que tenía que hacer, no respondieron y no tenemos tiempo de esperar, hay que avanzar”.

“Avanzamos muy bien y falta menos”

Por su parte, el jefe de Vialidad Nacional Distrito Chubut, Julio Otero, coincidió con el intendente respecto a que “hay una acción coordinada de trabajo entre Nación y Municipalidad. El equipo está trabajando, no vamos a poner fechas, pero los trabajos nos brindan un gran optimismo de que en un breve lapso de tiempo vamos a estar habilitando este sector”.

Técnicamente, Otero explicó que “básicamente se trabaja sobre una defensa en un lugar que no tenía, se está haciendo el enrocado, se aterrazó la ladera del cerro y después seguiremos con el revestimiento con gaviones para proteger las mareas. Estamos avanzando bien, en un punto de equilibrio y pidiéndole a los vecinos que aguanten un poquito más, que falta menos”.

—