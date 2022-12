Luque inauguró una nueva cancha de césped sintético y la iluminación en Tiro Federal

Este lunes por la noche, en una jornada histórica para Comodoro Rivadavia, el intendente Juan Pablo Luque, inauguró la cancha de césped sintético y la iluminación del club Tiro Federal. Además, instituciones deportivas de Km 3 firmaron convenios por la cesión definitiva de sus tierras que en su momento pertenecían a YPF. “Para nosotros es un día en que se hace justicia, y nos permite pensar en el futuro con los sueños de cada uno de ustedes”, destacó Luque.

En una noche emocionante e histórica para nuestra ciudad, el intendente Juan Pablo Luque presidió el acto de inauguración de la cancha de fútbol de césped sintético y la iluminación del club Tiro Federal, la primera institución surgida en Comodoro Rivadavia.

Al acto asistieron el viceintendente Othar Macharashvili; el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el presidente del club Tiro Federal, Carlos Augustaci; miembros del gabinete municipal, concejales, dirigentes deportivos, vecinalistas, referente de veteranos de Tiro Federal y vecinos del barrio Mosconi.

En ese marco, las autoridades presentes también firmaron convenios por la histórica cesión de tierras que realizó la operadora estatal YPF a diferentes instituciones de la ciudad, tras gestiones del Municipio. En esta ocasión, recibieron la cesión, los clubes Talleres Juniors, General Saavedra, Florentino Ameghino, Tiro Federal, Polígono General Mosconi, Federación Deportiva, Club Náutico YPF y Calafate Rugby Club.

En sus palabras, el intendente Juan Pablo Luque repasó la historia del club y aseguró que esta obra significa un acto de justicia. “Cuando nació este club, Comodoro tenía poco más de 15 años, con 50 o 60 casas, y ya nacía una institución deportiva, como tantas otras de la zona de Kilómetro 3 y Valle C; que son nuestras instituciones históricas, que durante tanto tiempo sufrieron con esa necesidad de poder tener el terreno que le permita edificar los sueños que tenían ustedes”.

En ese sentido, el intendente, puso en valor la figura del presidente de YPF Pablo González, que “entendió nuestra idiosincrasia, lo que generó que hoy hayamos concretado este momento maravilloso. Para nosotros es un día que se hace justicia y nos permite pensar en el futuro con los sueños de cada uno de ustedes”.

También destacó a la gestión municipal, al decir que “defendemos a Comodoro Rivadavia y cumplimos con la palabra, lo que decimos lo llevamos adelante, y por eso estoy tan feliz de poder concretar un sueño; una obra muy importante donde el club puso muchos recursos económicos para que esto lo logremos”.

Siguiendo esa línea, el intendente sentenció que “necesitamos seguir de esta manera, cuando somos generosos, solidarios, cuando pensamos en ayudar al otro antes de pensar en nosotros mismos, los objetivos se cumplen”.

El proyecto del Deporte

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, por su parte, reconoció que “para quienes venimos del deporte, esto es hermoso. Lo primero que hay que marcar y enseñar a cada uno de nuestros hijos o a cualquier persona que entra al club, es que el club es la familia”.

Martínez felicitó al presidente del club Tiro Federal, Carlos “Lagarto” Augustaci, porque “cuando nos sentamos a proyectar esto, había un sueño planificado, y dijimos que si ellos no trabajaban para ayudarlo a construir, no iba a ser posible. Laburaron y entendieron que el Estado no va a estar en todo”.

El funcionario municipal destacó que “el Municipio tiene una decisión política; que el deporte es importante, y hay que sentirse orgulloso de lo que tenemos. Hoy los clubes después de 105 años, son dueños de su tierra, pero se lograron las cosas, porque hay un proyecto político que se construye entre todos. Este proyecto vino para quedarse, para seguir trabajando y es de cada uno de ustedes, porque es el proyecto del deporte”.

La primera institución de Comodoro

El presidente del club Tiro Federal, Carlos Augustaci, en tanto, manifestó su emoción, al decir que “nuestro sueño se cumplió. Solamente son palabras de agradecimiento al esfuerzo, sacrificio, tesón y perseverancia, no solamente de esta gestión, sino a las comisiones directivas anteriores que nos precedieron, quienes hicieron mucho y en tiempo difíciles para poder sostener casi baldíos”.

El dirigente deportivo valoró que “entre todos supimos sostener la primera institución de Comodoro Rivadavia del año 1917, con mucha historia. Esto se lleva a cabo mediante políticas de gente como Juan Pablo (Luque) y Hernán (Martínez), que deciden usar la política en las instituciones deportivas. Yo estoy encantado con ellos, porque en las instituciones este césped y las instalaciones van a quedar para el futuro, nuestros hijos y la sociedad”.

La tierra de nuestros chicos

El presidente del club Talleres Juniors, Julio Naduan, en tanto, felicitó a sus pares de Tiro Federal “por semejante logro. Su felicidad es la nuestra también, porque somos instituciones amigas, y ver lo que ha cambiado esto es impresionante; un antes y un después”.

En cuanto a la cesión de tierras para los históricos clubes de Km. 3, Naduan dimensionó que “todavía no magnificamos lo que significa esta firma del convenio por las tierras. Yo hace 30 años estoy en Talleres, donde me toca estar presidiendo la institución, y esto nos da la tranquilidad de poder seguir desarrollando nuestras actividades normalmente y soñando con crecer, pero ya en nuestras tierras, en la tierra de nuestros chicos, con nuestra identidad, sabiendo que es propio; eso es invalorable señor intendente”.

El dirigente en representación de las restantes instituciones con pasado ypefiano, agradeció “la gestión, el compromiso y todas las horas puestas, porque si los chicos tenían un poquito de sentido de pertenencia, hoy con su club y su tierra, lo van a tener muchísimo más”.

Por último, Carlos Romero, jugador de Veteranos, agradeció al intendente “por todo lo que ha hecho por el club para que disfruten los chicos del club. Cuando jugué la cancha era de tierra y sin luz, y ver todo este crecimiento, es algo fundamental y precioso para nosotros”.