Luque: “Debemos recuperar el valor de la inversión en cultura y educación”

El intendente Juan Pablo Luque encabezó este viernes el lanzamiento de la 9° Feria Internacional del Libro, denominada “Daniel ‘Lito’ Alonso, de la aldea al mundo”, que se desarrollará hasta el 4 de septiembre en Comodoro, con la participación de destacados exponentes locales, nacionales e internacionales, la presentación de espectáculos artísticos de primer nivel, y más de un centenar de propuestas gratuitas para todas las edades.

El acto se concretó en horas de la mañana, en instalaciones del Centro Cultural, con la presencia del senador Nacional, Carlos Linares; el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público Argentina, Sebastian Novomisky; el representante regional de la UNESCO, Felipe Ortiz; la defensora del Público, -que además disertará en la feria- Miriam Lewin; las diputadas provinciales, Adriana Casanovas y Maria Cativa; el viceintendente, Othar Macharashvili; la secretaria de cultura, Liliana Peralta; el presidente de la Feria del Libro, concejal Daniel Vleminchx; el intendente de sarmiento, Sebastián Balochi; el intendente de El Hoyo, Pol Huisman; miembros del Gabinete Municipal; concejales; autoridades de la universidad; escritores, editores, artistas, comunidad en general.

En el marco del acto de apertura, se designó con el nombre “Alfredo Sahdi” al Centro Cultural de nuestra ciudad, bajo Ordenanza N°16.167/22. Por otro lado se entregó la resolución oficial a la familia de Daniel Alonso respecto a la imposición de su nombre para la feria.

“Empezamos a vivir un encuentro fantástico por 10 días”

En este sentido, Luque agradeció por el acompañamiento constante para la concreción de este evento: “Este es un momento que esperamos durante todo el año y hoy empezamos a vivir por diez días este encuentro fantástico para la región. Estamos felices de poner a disposición la Feria del Libro acompañados de amigos de distintos lugares”.

Ante la presentación de una pequeña escritora, Jazmín, quien presenta su libro en esta edición, el mandatario local indicó que “ella sintetiza el objetivo de esta gestión, las palabras que reprodujo en un libro y dedicó a su abuelo es lo que buscamos en los niños y niñas comodorenses”.

“Todos los recursos que se destinan desde el Estado están justificados y este es el ejemplo que queremos replicar en la provincia de Chubut. En cada gestión mejoramos la cuestión cultural porque a partir de allí mejoraremos la educación. Debemos brindar mejores herramientas para un pueblo más libre del que tenemos”, enfatizó Luque.

Por otra parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, expresó que “esta es una grata responsabilidad, una feria moderna, interactiva y adaptada a los tiempos que corren a fin de fomentar las nuevas generaciones, los nuevos públicos que deben estar preparados para un futuro cercano”.

“Esta es la obligación que tenemos como adultos, acercarnos y conocer ese mundo donde se desarrollan las nuevas generaciones y acompañarlos. También quiero agradecer la labor en conjunto de todas las secretarías Municipales y al secretario de Economía, German Issa Pfister, que lleva un Municipio ordenado para invertir los recursos en la cartera cultural”, concluyó Peralta.

Una feria libre, gratuita y popular

Por su parte, el presidente de la Feria del Libro, Daniel Vleminchx celebró la decisión de imponer el nombre Daniel Lito Alonso a la feria. “Es un enorme placer y doy las felicitaciones a todos los empleados municipales que con esfuerzo lograron esta nueva edición. Cada vez que se abre una feria del libro se inspira a una persona”, exclamó.

“Que esta feria siga siendo libre, gratuita y popular forma parte de un proyecto y una decisión política tomada por el intendente Juan Pablo Luque, que antes inicio con Di Pierro, continuó con Linares y sigue vigente”, manifestó Vleminchx.

Para finalizar, Alfredo Sahdi (hijo) se sumó a los agradecimientos. “Muchas gracias por este tremendo homenaje que le hacen a mi padre al imponer su nombre, en esta casa maravillosa que ofrece tanta cultura desde su inauguración durante todos estos años a nivel nacional, internacional y local”.

“Siempre digo que a mi padre no me lo dejaron morir, desde su fallecimiento me lo recuerdan sus obras, anécdotas y toda la historia que abarcó su profesión. Eternamente agradecido por este mimo que nos hacen a toda la familia”, resaltó Alfredo.