Luque: “Celebramos todo lo que sea un incentivo para la Cuenca del Golfo San Jorge”

El gobierno nacional, a través de Sergio Massa, anunció un dólar diferencial para las exportaciones de petróleo de todas las cuencas, por lo cual la medida incluye la Cuenca del Golfo San Jorge en las provincias de Chubut y Santa Cruz.

La medida fija el dólar de referencia bajo el cual se liquida la producción petrolera que va a exportación. Chubut está exportando el 20%, que hasta ahora se liquidaba al dólar oficial ($368). Lo que permite la medida anunciada es que la producción se liquide a un valor de referencia del dólar “contado con liqui” que es de $750, lo que implica que las operadoras van a recibir más de un 100% de mejora en el precio al cual va a poder vender su producción de exportación. Otro punto importante es que al ser precio, tiene impacto en las regalías, por lo tanto beneficia la recaudación de la provincia.

De esta manera, el intendente Juan Pablo Luque celebró este “nuevo anuncio que beneficiará a las provincias exportadoras de petróleo y gas como Chubut”. Y destacó la figura del ministro al decir que “estas decisiones responden a la mirada federal de Sergio Massa respecto a las gestiones que venimos realizando para dotar de incentivos a la producción, para garantizar el sostenimiento y la creación de puestos de trabajo en una zona que le ha dado mucho al país”.

El mandatario comodorense venía marcando la necesidad de unir fuerzas y luchar por incentivos que permitan mantener la producción de la cuenca del Golfo San Jorge, evitando la pérdida de puestos de trabajo, ante el aumento de las inversiones hacia Vaca Muerta, donde actualmente se encuentra el potencial exportador más fuerte.

Luque había expresado que “para nosotros es clave poder tener condiciones, que el gobierno nacional fije una agenda y fije un lineamiento en donde el petrolero convencional tenga los beneficios para que sea atractivo venir a invertir al Golfo San Jorge, a Chubut, a Santa Cruz. Uno no niega que una inversión de un dólar en Vaca Muerta rinde más que un dólar en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero eso no significa que acá no sea un buen negocio seguir invirtiendo”.

“Nuestra cuenca sigue siendo trascendental para la Argentina y para el abastecimiento, necesario para la mezcla de combustibles y es un petróleo muy importante para el mundo, por eso necesitábamos un incentivo como el que se acaba de anunciar”, sentenció.