LU4: Torres supervisó la obra de reconstrucción y anticipó que las familias evacuadas volverán a sus casas en los próximos meses

El mandatario provincial estuvo presente en la obra de reconstrucción de un importante sector del complejo habitacional de 162 viviendas de Comodoro Rivadavia, afectado por graves fallas estructurales que obligaron a evacuar a seis familias a principios de 2024. “Estamos acompañando a los damnificados para que puedan rehacer su vida”, expresó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió este jueves la obra integral que la Provincia ejecuta en el barrio LU4 de Comodoro Rivadavia, donde una serie de fallas estructurales obligó, tiempo atrás, a la evacuación de seis familias.

La intervención se concentra en la reconstrucción de las viviendas de la Escalera 8, un punto clave para la circulación dentro del complejo habitacional de 162 hogares, construido a comienzos de la década de 1980. Los trabajos permitirán recuperar las seis viviendas más afectadas, cuyos ocupantes debieron abandonar sus hogares por motivos de seguridad, tras detectarse fisuras en placas y muros de hormigón, desplazamientos y desprendimientos.

Obra y relevamiento del sector

Al respecto, Torres señaló que “varias familias tuvieron que evacuar la zona por estas fallas, por eso estamos llevando adelante un abordaje integral”, y remarcó que “lo importante es que la obra ya comenzó y que, en pocos meses, los vecinos van a volver a sus casas”.

En esa línea, destacó que “desde la Provincia estamos acompañando a los damnificados para que puedan rehacer su vida, sobre todo en los casos en los que no solo perdieron sus viviendas, sino también todo lo que tenían adentro”.

Asimismo, y acompañado por el secretario de Infraestructura, Hernán Tórtola; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; diputados provinciales y concejales, el mandatario chubutense anticipó que “se va a realizar un relevamiento integral en todo el sector, incluyendo las zonas húmedas, para prevenir que vuelva a ocurrir una situación similar”, y agregó que “la mejor auditoría es la de los propios vecinos, que cada semana nos informan sobre el avance de los trabajos”.

“La obra tiene un plazo estimado de 120 días, pero algunas de las familias van a poder regresar antes a sus viviendas”, indicó.

Acompañamiento a los damnificados

Sobre la situación que llevó a las familias a abandonar sus hogares, Torres advirtió que “estamos dando respuestas concretas para que los vecinos puedan volver a tener una vivienda como corresponde, igual que lo hacemos con los afectados por el derrumbe del Cerro Hermitte”.

“Muchos nos quedamos en la calle”

Por su parte, una de las vecinas afectadas recordó que “a las 7:30 de la mañana de ese 23 de febrero muchos vecinos salimos con lo puesto, sin respuestas, y tuvimos que recurrir a familiares y amigos para tener un lugar donde quedarnos”.

Reconstrucción

El complejo donde se ejecuta la obra está compuesto por 162 viviendas distribuidas en dos manzanas, con edificios de tres niveles organizados en torno a patios centrales.

La intervención actual incluye el desmontaje de estructuras dañadas, la reconstrucción de sectores críticos y la incorporación de soluciones técnicas para evitar nuevas filtraciones y deterioros, además de tareas finales de reparación y pintura.

Las fallas detectadas en la Escalera 8, entre ellas problemas en el sistema de juntas, ingreso de agua e intervenciones irregulares, sumadas al deterioro de losas y tabiques, generaron un riesgo estructural que obligó a la evacuación de seis viviendas.



