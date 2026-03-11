Lotería del Chubut lanza un sorteo para viajar al Mundial y ver a la Selección Argentina

Quienes jueguen a la Quiniela del Chubut, el Telebingo o La Poceada podrán participar por un viaje para dos personas a Dallas, Estados Unidos, con entradas para ver dos partidos de la Selección Argentina. Solo deberán agregar 3.000 pesos a su jugada. El sorteo será el 10 de abril.



El Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut lanzó una nueva propuesta para quienes participan de sus juegos oficiales en toda la provincia. Se trata de una promoción que permitirá participar por un viaje todo incluido para dos personas a la ciudad de Dallas, Texas (Estados Unidos), para presenciar dos partidos de la Selección Argentina en el próximo Mundial de Fútbol.



“Lotería te lleva al Mundial” es el nombre de la iniciativa que propone una forma simple de participar: quienes jueguen cualquiera de los productos oficiales de Lotería del Chubut -como Quiniela del Chubut, Telebingo Chubutense o La Poceada- podrán agregar 3.000 pesos a su jugada y recibirán un cupón para inscribirse en el sorteo.



Requisitos, sorteo y premio



Desde el organismo provincial destacaron que la propuesta busca sumar nuevos premios y oportunidades para el público que participa de los juegos oficiales, además de continuar fortaleciendo la red de agencias de Lotería del Chubut en todo el territorio provincial.



El sorteo se realizará el 10 de abril, y las bases y condiciones estarán disponibles en el sitio web oficial www.loteriadelchubut.com.ar



La promoción está destinada únicamente a mayores de 18 años, y se podrá participar acercándose a cualquier agencia oficial de Lotería del Chubut en la provincia.



El premio incluye pasajes aéreos, estadía y entradas para los partidos, brindando la posibilidad de vivir una experiencia única acompañando a la Selección Argentina en el evento deportivo más importante del mundo.

