Lotería del Chubut entregó equipamiento a hospitales y puestos sanitarios de la cordillera

Los insumos de trabajo serán destinados a los hospitales de Tecka y Esquel, y al puesto sanitario de la Comuna Rural Atilio Viglione.

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, acompañado por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, encabezó la entrega de equipamiento que beneficia a hospitales y puestos sanitarios de la región cordillerana.

“El gobernador Ignacio Torres nos pide acompañar a las áreas de Salud y Educación, que son las prioridades de la gestión”, manifestó Ibarra desde la delegación regional Esquel del IAS, resaltando que son dos sectores de suma relevancia en la sociedad.

El funcionario chubutense remarcó que el IAS se encuentra a disposición y en contacto directo con las autoridades de la Secretaría de Salud a efectos de “conocer en qué podemos colaborar”.

En ese marco, agradeció el apoyo permanente de los apostadores. “Siempre decimos que el mensaje ‘jugás vos, ganamos todos’ tiene que ver con esto, que es la ley que nos marca que el 70% de las utilidades (generadas en Lotería del Chubut) van destinadas a acción social”, explicó Ibarra.

En tanto, Lorena Lewis, directora asociada de hospitales rurales, ponderó la entrega de equipamiento: “Recibimos varias cosas que habíamos solicitado hace poco tiempo. Realmente estamos muy contentos”.

Lewis precisó además que estos insumos de trabajo serán destinados, por ejemplo, al Hospital de Tecka, al de Esquel y al puesto sanitario de la Comuna Rural Atilio Viglione. “Agradecemos a Lotería del Chubut que siempre nos está acompañando”, completó.



