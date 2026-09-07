Los sabores chubutenses llegaron a la gran final nacional del Torneo Federal de Chefs

Dos equipos del Valle Inferior del Río Chubut representaron a la provincia en la competencia gastronómica más importante del país, en el marco de HOTELGA 2026.

El Gobierno del Chubut acompañó la participación de la provincia en la gran final nacional del Torneo Federal de Chefs 2026, que se desarrolló en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, en el marco de HOTELGA 2026.

La presencia provincial contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, fortaleciendo la participación de representantes de la gastronomía chubutense en uno de los principales escenarios nacionales del sector.

Chubut estuvo representado por dos equipos del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh), que llegaron a la instancia nacional luego de superar las rondas clasificatorias. Por «VIRCH – Trelew» participaron el chef Gastón Cruz Godoy y su ayudante Blas Alejandro Pérez Aguirre, mientras que «El Viejo Molino – Dolavon» estuvo representado por el chef Carlos Gonzalo Centeno y la ayudante Candelaria Ailén Peralta Lloyd.

Ambos equipos presentaron propuestas vinculadas con los productos y sabores propios de la región, poniendo en valor la identidad de la cocina chubutense ante referentes de la gastronomía nacional.

Enzo Mayorga, jurado de la competencia

La presencia de Chubut en la final tuvo además a Enzo Mayorga, chef de Comodoro Rivadavia, como integrante del jurado del Torneo Federal de Chefs 2026.

Mayorga cuenta con más de 13 años de trayectoria y fue Campeón Nacional del Torneo Federal de Chefs FEHGRA-Hotelga 2024, además de ser reconocido por su trabajo en la cocina patagónica contemporánea y por la utilización de productos locales.

Su participación como jurado representa un reconocimiento a la trayectoria de los profesionales gastronómicos de la provincia y consolida la presencia de Chubut en una de las principales competencias culinarias del país.

Crecimiento de la gastronomía chubutense

La participación de dos establecimientos del VIRCh en la instancia final nacional refleja también el crecimiento que viene atravesando el sector gastronómico en la región, con profesionales, establecimientos y propuestas que apuestan por la calidad, la innovación y la puesta en valor de los productos locales.

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica destacaron el trabajo que vienen realizando junto a los establecimientos de la región para fortalecer el sector y generar espacios de encuentro, capacitación, promoción y participación en competencias que permitan que la gastronomía del Valle tenga cada vez mayor presencia en el escenario provincial y nacional.

“Nos llena de orgullo ver hasta dónde ha crecido nuestra gastronomía y que hoy dos equipos del Valle estén compitiendo en una final nacional. Esto demuestra que hay talento, profesionales comprometidos y establecimientos que están apostando cada vez más fuerte por nuestra identidad y nuestros productos”, señalaron desde la Asociación Hotelera Gastronómica.

Además, destacaron la importancia de continuar profundizando la articulación entre el sector público y privado, generando oportunidades para que más chefs, establecimientos y trabajadores de la gastronomía puedan capacitarse, competir y representar a la provincia en distintos escenarios nacionales.

Una vidriera para Chubut

El Torneo Federal de Chefs reúne a equipos gastronómicos de distintas regiones del país y constituye una importante plataforma de promoción para los establecimientos y profesionales participantes.

La participación de los equipos finalistas y de Enzo Mayorga permitió mostrar en este escenario nacional la calidad de los profesionales chubutenses y la identidad gastronómica de la provincia, fortaleciendo además la promoción de Chubut como destino turístico y gastronómico.

Desde el Gobierno del Chubut se destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que permiten visibilizar el talento local, poner en valor los productos regionales y fortalecer la articulación con el sector privado.

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