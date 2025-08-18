Los mas chicos festejaron su día con entusiasmo y felicidad en Lago Puelo

La Municipalidad de Lago Puelo llevó adelante este domingo una jornada inolvidable de festejos, destinada a un gran tesoro, más allá de su género, la niñez. Celebraron con entusiasmo, ilusión y alegría niñas y niños de la localidad. La Municipalidad de Lago Puelo llevó adelante este domingo una jornada inolvidable de festejos, destinada a un gran tesoro, más allá de su género, la niñez. Celebraron con entusiasmo, ilusión y alegría niñas y niños de la localidad.

Este evento se desarrolló en el Gimnasio Municipal, en el horario de 14 a 17 hs., con una amplia variedad de actividades diseñadas para que cada infancia pudiera disfrutar de manera segura y divertida.

Los más pequeños pudieron participar y jugar con inflables, metegol, penales, bádminton, plaza blanda, túnel, tipi, cubos apilables y mesas artísticas, espacios creativos de pintura, dibujo y actividades lúdicas con cartón reciclado en el espacio Re-creando, organizado por el equipo de Cultura municipal, incentivando la creatividad y el juego con materiales simples y sostenibles.

La animación estuvo a cargo del payaso invitado, que llenó de alegría a grandes y chicos repartiendo globos; como también el pirata Jack Sparrow, quien se sacó fotos con todos, entregó golosinas y realizó el juego del tesoro; luego llegó la hora de la presentación musical de «Canta Niño», interpretada por Verónica Mansilla, que colmó de ternura el festejo.

Los juegos deportivos, como penales y bádminton, fueron organizados por el área de Deportes, sumando más opciones de diversión y actividad física. La peluquería infantil social estuvo a cargo de Alejandra Valencia, mientras que los tatuajes artísticos (ficticios para niños) fueron realizados por Joly.

En cuanto a la merienda, se contó con la colaboración de distintos sectores de la comunidad:

El Área de la Mujer sirvió la merienda junto con la Panadería Las Sonrisas, que elaboró bizcochuelos, y la Casa de los Abuelos, tortas fritas y pepas.

La Panadería Delicias del Lago acompañó con una actividad especial en la que los más chicos pudieron crear sus propios alfajores y muffins para la merienda.

Además, se agradece especialmente a:

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo y su grupo de cadetes, por la colaboración en la atención de los niños y niñas como también la disponibilidad de su equipo.

Transporte La Golondrina, que puso a disposición colectivos gratuitos para que las familias de los parajes pudieran acercarse al evento.

Patagonia Bike Lago Puelo, por la donación de accesorios y una bicicleta sorteada entre los participantes.

La Anónima sucursal Lago Puelo,Complejo turístico Paralelo 42 y Auxilio Epuyén, quienes donaron golosinas y globos para sumar a la jornada de festejos.

La Feria Puelo Produce colaboró con juguetes gracias a la generosidad de vecinos y feriantes y Juan Carlos Recio, por su valiosa colaboración en la locución. Además los niños recibieron bolsitas con golosinas, pochoclos y tutucas de Rubén y las distintas áreas de equipo municipal estuvieron en cada detalle.