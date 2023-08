Los anuncios de Massa: suma fija para empleados, bono para jubilados, alivio a monotributistas y medidas para el campo

El ministro de Economía precisando medidas destinadas a compensar los efectos de la devaluación.

El ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, inició una semana de anuncios para controlar el impacto de la devaluación post PASO.

En un mensaje en Instagram, el ministro anticipó inicialmente que “a lo largo del día de hoy” anunciarán “las medidas que tomamos para cuidar a las familias argentinas”. Atribuyó la reciente devaluación al préstamo tomado en 2018 por el gobierno de Macri-, a lo que se sumó una sequía que afectó a las reservas y las cuentas públicas, “golpeó la economía de muchas familias”. El ministro adelantó que pymes, trabajadores, monotributistas, jubilados y sectores de la economía social serán compensados por el daño de la devaluación.

El objetivo central de las medidas, remarcó Massa, es que todos los damnificados reciban apoyo del Estado y que en los próximos días Economía y otros ministerios irán informando sobre nuevos y diferentes programas de créditos, beneficios y quita de impuestos, como lo fue haciendo luego, primero con el anuncio de bonos y crédito para jubilados, beneficios impositivos y préstamos para monotributistas, el aumento de la tarjeta Alimentar y crédito para los trabajadores.

Economía comunicó medidas sobre exportaciones, acuerdos de precios y refuerzo del plan Potenciar Trabajo. Los anuncios fueron los siguientes:

Suma fija

Quizás era el anuncio más esperado de la tarde y quedó para el final. El Gobierno pagará una suma fija de $60.000 en dos partes, con el siguiente detalle:

Empleados del sector privado:

– Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

– Es para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

– El Estado asume el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%)

– Total de beneficiados: 5,5 millones de trabajadores.

Empleados del sector público:

– Suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias.

– Es para trabajadores con salarios netos de hasta $400 mil mensuales.

Prepagas

Las familias con ingresos no superiores a 2 millones de pesos mensuales no serán alcanzadas por el incremento de las Prepagas, por DNU.

La medida es por 90 días.

“La atención de la salud no puede castigar las cuentas de los trabajadores”, destacó el ministro.

Empleo doméstico

Massa comunicó que los trabajadores y trabajadoras de casas particulares van a tener un refuerzo de $25.000 por única vez, en dos cuotas mensuales, en septiembre y octubre, de forma proporcional a las horas trabajadas.

Además, para los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50% de este refuerzo, que deberá tramitarse ante el ministerio de Trabajo.

“Más de 424.000 personas serán beneficiadas”, detalló el ministro.

Pymes

Se anunciaron “3 medidas concretas para favorecer a quienes son el motor de nuestra economía”, según destacó el Gobierno:

– El Estado va a financiar el 50% o el 100% -dependiendo si son PyME o MicroPyME- la medida de ‘suma fija’ para los trabajadores, descontándolo de las contribuciones patronales.

– También vamos a ampliar la línea de crédito con incremento de bonificación de tasa para la línea CREAR.

– Se pondrá en marcha el Legajo Único Financiero para mejorar el acceso al crédito de las PyMEs y que en cada banco puedan usar la misma carpeta.

Exportaciones

Habrá dos nuevas líneas de prefinanciación de exportaciones, una de 550 millones de dólares del Banco de la Nación Argentina y otra de 220 millones de dólares del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), haciendo así un total de USD 770 millones para estimular las ventas al exterior

“El objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas”, dijo el ministro.

Acuerdos de precios

Massa dijo que su Ministerio viene trabajando en acuerdos que se firmarán durante la semana “en cada uno de los rubros”.

Las medidas apuntan a encarrillar la evolución del nivel general de precios en un 5% mensual mediante acuerdos “con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene y alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos”, precisó el ministro.

El objetivo es desacelerar el ritmo de los precios, que según algunos economistas y consultoras en agosto podría marcar un aumento del 12 al 14 por ciento. Para inducir esa desaceleración, Massa ratificó que habrá “cero aumento de combustibles” y “cero aumento de medicamentos” hasta el primero de noviembre

Un estímulo para que las empresas suscriban y respeten los acuerdos será que Economía dispondrá “un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las Ganancias de cada una de esas empresas”.

“El esfuerzo lo hacemos en conjunto, las empresas y el Estado argentino para tratar de amortiguar el impacto en precios”, explicó el ministro.

Potenciar Trabajo

Otra medida de compensación del deterioro de ingresos producido por la devaluación y la inflación será un refuerzo de ingresos a los cerca de 1,3 millones de perceptores del plan “Potenciar Trabajo”.

El refuerzo se pagará en dos cuotas de 10.000 pesos cada una en septiembre y en octubre. “El objetivo es fortalecer la protección y el cuidado del Estado de los sectores más vulnerables”, dijo Massa.

El ministro de Economía y candidato presidencial había iniciado su secuencia de anuncios por la mañana anticipando que los realizaría “a lo largo del día”. El objetivo central, remarcó, es que todos los damnificados reciban apoyo del Estado

Crédito para los Trabajadores

En cuanto a los créditos para los trabajadores, Massa anunció que podrán acceder a líneas de crédito de hasta $400.000 en 24, 36 ó 48 cuotas. Los fondos -explicó- “se depositarán en tu tarjeta de crédito bancaria dentro de los 5 días hábiles”.

El ministro precisó que la tasas de interés “es la mitad de la que pagás actualmente sobre tu saldo de las tarjeta de crédito” y que el acceso a estos créditos se podrá hacer “con un trámite simple electrónico y vas a tener la posibilidad de que te lo debiten de tu sueldo”.

Tarjeta Alimentar

Para los beneficiarios de esta tarjeta Massa anunció un refuerzo, consistente en un aumento adicional en dos cuotas mensuales.

Para las familias con un hijo el refuerzo será de 10.000 pesos.

Para las familias con dos hijos, de 17.000 pesos.

Par las familias con tres hijos, de 23.000 pesos

Además, anunció que “terminado el refuerzo, la tarjeta Alimentar aumentará un 30%.

Hasta este mes, el monto dela Tarjeta Alimentar para personas que perciben la Asignación por Embarazo y para familias con un hijo era de $17.000, para familias con dos hijos de $26.00 y para familias con 3 o más hijos de $34.000, con lo cual las dos cuotas de refuerzo significan un aumento del 100% para quienes recibían el monto más bajo y del 67,4% para las personas o familias con 3 o más hijos.

Monotributistas

Tras anunciar el pago de tres bonos de $37.000 para 7,5 millones de jubilados y pensionados en septiembre, octubre y noviembre, Massa precisó una serie de medidas a favor de monotributistas.

Estas consisten en que los monotributistas de las categoría A, B, C y D no pagarán por 6 meses el componente tributario. Cabe aclarar que el monotributo unifica el componente impositivo -IVA y Ganancias- y el componente previsional -aportes jubilatorios y obra social- en una única cuota mensual, haciendo más simple y ágil cumplir con tus obligaciones. La eximición por 6 meses se refiere exclusivamente al componente tributario.

Además, para todos los monotributistas, el ministro anunció el acceso a créditos por hasta 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría, a pagar en 24 cuotas a la mitad de la tasa bancaria con garantía 100% del Estado. “Y ponemos en marcha el monotributo productivo para la incorporación a la economía formal de los trabajadores independientes”, dijo Massa en un mensaje que difundió por las redes Instagram y Twitter.

Medidas para el campo

Avanzada la tarde, el ministro anunció las medidas para el campo y las economías regionales.

En primer lugar, se dispondrá la eliminación total de retenciones a la exportación (esto es, retenciones cero) “a economías regionales con valor agregado industrial como el vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus, entre otras.

Además, mediante un nuevo programa de siembra de trigo y maíz se hará entrega de hasta 5 toneladas de fertilizantes a productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro.

Además, aseguró Massa, “vamos a continuar con el programa “Puente al Empleo” para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural”

Y por último dentro del “Programa de Incremento Exportador” (más conocido en su última versión como “dólar agro” o “dólar soja”) habrá 25% de disponibilidad de divisas para la comprar de poroto de soja para procesar. El objetivo, explicó el ministro, es mantner los puestos de trabajo de las plantas industriales y generar valor agregado en el complejo agroindustrial sojero, principalmente ubicado en torno de la ciudad de Rosario.

Los beneficios para los jubilados

Las medidas para “cuidar” a unos 7,5 millones de jubilados y pensionados y perceptores de otras pensiones consisten, primeramente, en un refuerzo de $37.000 mensuales durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. Massa dijo que se determinó esa suma luego haber decidido “modificar el refuerzo que le íbamos a dar”. De este modo, precisó, “la mínima en septiembre pasa a ser de más $124.000″.

Otro beneficio para jubilados, recordó Massa es una línea de créditos (por un monto presupuestario de $ 400.000 millones) de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas “a un cuarto de la tasa que pagan en el Banco”.

El ministro dijo que para compras con tarjeta de débito los jubilados tendrán reintegro de IVA por hasta 18.000 pesos y recordó la vigencia del programa “Vivir mejor”, de acceso gratuito a medicamentos.

Batería

La semana pasada, y desde Washington, Massa había prometido “dos medidas por día hasta el viernes próximo”.

La principal y más esperada era la suma fija para trabajadores en relación de dependencia, con una expectativa de 40.000 pesos.

También se esperan anuncios de créditos para pymes, beneficios de rebajas impositivas a empresas que acuerden sendero de precios, regímenes de promoción de exportaciones para economías regionales, pymes y cerealeras con valor agregado para reforzar reservas y créditos para consumo y tasa subsidiada para bajar deuda a empresas.

Las medidas se terminaron de delinear en la tarde del sábado en una reunión en el ministerio de Economía que encabezó Massa con integrantes del gabinete económico y otros funcionarios. Entre ellos, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; Guillermo Michel, titular de la Aduana y del nuevo organismo que controla precios; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; y Gabriel Vienni, jefe de Gabinete de la secretaria de industria, entre otros.

“Dos anuncios por día desde este jueves hasta el viernes que viene”, así prometieron desde el ministerio de Economía que será el esquema de medidas para intentar compensar el efecto de la devaluación del lunes post PASO. El salto cambiario de 22% dejó un tendal de afectados: desde pymes hasta grandes empresas; desde comerciantes hasta particulares.

Alimentos y combustibles

Tras la suba de 22% del dólar oficial del lunes post PASO, el Gobierno anunció la prórroga de Precios Justos y acordó con representantes de los supermercados un tope del 5% mensual para los incrementos de precios para los próximos 90 días.

Formaron parte del convenio supermercados minoristas y mayoristas entre las que se encuentran: Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, Maxiconsumo, entre otros. Las empresas que accedan al programa recibirán beneficios impositivos. De esta manera, “el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos se trasladen a precios”, señaló el ministerio de Economía.

Massa recordó que el acuerdo de precios con las grandes cadenas es consecuencia directa de “lo vivido a lo largo de los últimos cinco días situaciones de inestabilidad”. El ministro señaló que el Fondo Monetario Internacional, en el marco del programa que Argentina tiene desde el año 2018, “obligó a la Argentina a devaluar para proceder con el programa de desembolsos”.

Días después, Massa acordó con las empresas petroleras un congelamiento en el precio de los combustibles hasta después de las elecciones. Cabe recordar que luego de las PASO, casi todas las empresas de venta de combustibles habían anunciado subas del 12,5 por ciento. Luego del anuncio oficial, YPF también comunicó el incremento en sus productos.

“El lunes se produjo un aumento de combustibles del 12,5% en casi todas las estaciones de servicio, excepto en las estaciones de YPF, que tomó la decisión de esperar a que hubiera un acuerdo general de la industria y refinadores para llevar adelante el aumento”, comunicó el ministro de Economía en ese momento

“La decisión de cuidar el bolsillo de la gente tiene un primer impacto, que es la imposición del FMI en el marco del programa que Argentina tiene vigente con el Fondo, de una devaluación de la moneda del 22,5%. En el día de hoy, a partir de un trabajo entre productores, refinadores, la Secretaría de Energía, Aduana y la Secretaría de Comercio, hemos avanzado en un acuerdo. Implica que el aumento será el último hasta el 31 de octubre, no habrá más subas porque no habrá más aumentos en el tipo de cambio”, agregó Massa.

