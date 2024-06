Leyton continua como presidenta de la Cámara de Turismo , Comercio, Producción e Industria de El Hoyo

El pasado sábado, los afiliados en asamblea renovaron las autoridades de dicha Cámara. Ivana Leyton continua en la presidencia tras tres años de gestión.

“Agradezco la confianza depositada en mí para conducir la cámara durante los próximos años y considero necesario y muy importante agradecer especialmente a todos los socios, porque estamos ante una institución organizada, sana económicamente e institucionalmente, y con múltiples actividades desarrolladas y otras en desarrollo al servicio de los socios” dijo Leyton.

También quiero agradecer al equipo que aceptó acompañarme en este desafío como miembros de esta comisión, y muy especialmente a las personas que por primera vez ocupan un cargo en la Comisión de la Cámara de Turismo, Comercio, Producción e Industria de El Hoyo”, sostuvo.

Se viene trabajando junto a otras cámaras de la Comarca, entorno a los incrementos de las tarifas de servicios, sobre todo el gas que impacta de forma negativa sobre los emprendimientos, que hoy lamentablemente están evaluando la posibilidad de no abrir sus puertas en la temporada invernal, “ Nos vemos en una encrucijada, tenemos que terminar de delimitar que es lo que realmente se va a realizar, estamos tratando de que estos e frene, estamos en una situación complicada”, subrayo la presidenta.

Quien además reconoció que se registraron cierres de algunos comercios a nivel local, otros están buscando estrategias asociativas para seguir adelante, en ese sentido se resaltó la importancia del compre local. ”Comercialmente, apoyar el consumo y el compre local es lo que va a sacar a la comunidad de El Hoyo realmente”, sostuvo .

Consultada Leyton sobre una posible reunión con autoridades locales “La idea es reunirnos con el intendente y el concejo deliberante, vamos a llevarles algún plan trabajado con los comerciantes entorno a los impuestos, aunque también sabemos que si no pagamos impuestos el municipio no se puede mantener a flote, es toda una retroalimentación si esto no existe el pueblo empieza en una decadencia que no queremos “.

Entre los propósitos de la Cámara de Comercio se apunta a acompañar el crecimiento de los socios, agregar valor al socio de forma profesional, eficiente y sustentable, con el acampamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia y de la Federación Empresaria Chubutense.

La nueva Comisión Directiva de la CTCPeI

Presidente: Ivana Leyton

Secretario: Edgar Sandoval

Tesorero: Frida Gómez

1° Vocal titular: Victoria Villalba

2° Vocal titular: José Gallardón

3° Vocal titular: Ana Girscht

1° Vocal suplente: Germán Gabuzzi

2° Vocal suplente: Juan Penizzi

3° Vocal suplente: José Dumm

Revisión de cuenta titular: Carlos Godoy

Revisión de cuenta suplente: Cecilia Franzgrote