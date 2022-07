Las Golondrinas: Se registraron dos robos en viviendas en construcción

El pasado fin de semana, dos viviendas en construcción enclavadas en la zona alta de paraje Las Golondrinas, fueron blanco de delincuentes, que se alzaron con muebles y accesorios de baño, entre otros elementos que aún no estaban colocados.

El hecho ocurrido en el sector de Callejón de la Cruz y Callejón del Viento, cerca de la escuela 41 de Las Golondrinas fue confirmado por el comisario Cristian Salvo, jefe de comisaria El Hoyo, con jurisdicción policial en la zona.

Salvo, indicó que “cerca del mediodía del sábado tomamos conocimiento de unos robos ocurridos en dos casas que están en construcción, donde había muebles y otros elementos de sus propietarios”, a lo que añadió “las viviendas están distantes unos 200 metros entre sí y es un lugar con poca iluminación. En una de ellas, forzaron una puerta para ingresar y se llevaron, entre otras cosas, una mesa con sillas, cocina, garrafa, puertas placas, más un bidet e inodoro que aún no estaban colocados”.

En tanto en la otra vivienda, “forzaron la puerta trasera y un ventanal, y se llevaron una salamandra”.

El “modus operandi” de los ladrones permite suponer que se movilizaban en un vehículo y que tenían conocimiento previo del lugar. Además, la brigada de investigaciones de la Comarca Andina trabaja sobre la hipótesis del accionar de delincuentes ajenos a la zona.

Otra situación, esta vez un intento de robo, en la que intervino la policía, tuvo lugar en un establecimiento denominado ‘La Suiza’, a la altura del kilómetro 1909 de la ruta nacional 40, donde se constató que autores ignorados habían forzado una puerta, aunque no se llevaron nada. No se descarta que este también allá sido parte del rail delictivo de los autores de los otros dos robos detallados.

El Crio Cristian Salvo, reconoció que “Es un sector complejo para la prevención policial, oscuro y alejado. Las motos del GRIM recorren, pero se complica en horario nocturno y más los fines de semana. Es una zona de difícil acceso por las características y estado de los caminos más en época invernal”.

En la zona no hay cámaras de vigilancia de otros vecinos que puedan aportar datos a la información. A pesar de ello la DPI maneja algunos indicios investigativos.

Salvo remarcó que la prevención es el mayor objetivo de la policía, por lo que valoro los anuncios realizados por el Ministro de Seguridad, en relación a la instalación de una subcomisaria en Las Golondrinas, la puesta en funcionamiento del control del paralelo 42° , y la dotación de equipamiento móvil y recurso humano para comisarías de la zona.

De igual modo, agradeció “el apoyo y el aporte de la División Tránsito de los municipios y los bomberos de El Hoyo y Lago Puelo para suplir la falta de recursos en las recorridas por los parajes, ya que nuestro objetivo es la prevención”, subrayó.