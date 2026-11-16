Un jurado popular conformado en la localidad de Lago Puelo emitió un veredicto unánime de culpabilidad en el marco de un juicio por jurados que tuvo en el centro de la acusación al Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Carlos Díaz Mayer y la procuradora de fiscalía Eugenia Castro. El tribunal popular declaró al acusado culpable de los hechos juzgados, correspondientes a una serie de violentos asaltos perpetrados en la jurisdicción.

La causa fue identificada por la Fiscalía, bajo el alias de «Gol rojo» debido a que en los ilícitos se utilizó de manera sistemática un automóvil Volkswagen Gol Power de color rojo, el cual era propiedad del imputado. De acuerdo con la teoría del caso sostenida por la Fiscalía, los delitos fueron cometidos por una misma banda criminal integrada originalmente por Daniel Soto, Adrián Bonnefoi, Horacio Luengo y Jonathan Almada, oriundos de Bariloche y El Bolsón. Mientras que los primeros tres ya habían sido condenados previamente mediante juicios abreviados, Almada optó por someterse al juicio por jurados, instancia en la cual finalmente se determinó su responsabilidad penal.

En este debate se juzgaron dos hechos, ocurridos el 29 de febrero y el 5 de marzo de 2024, respectivamente.

El raid delictivo y el modus operandi

Durante el debate, la Fiscalía expuso los fundamentos y las pruebas que demostraron cómo operaba la banda. Los asaltos se caracterizaron por una minuciosa planificación previa mediante tareas de inteligencia, el uso de rostros cubiertos con pasamontañas, una extrema violencia física contra los moradores, a quienes inmovilizaban con elementos de sujeción del lugar, y el encubrimiento de sus rostros con mantas o frazadas para evitar que reconocieran a los atacantes. Asimismo, se destacó la utilización sistemática del vehículo Volkswagen Gol rojo para los desplazamientos y la huida rápida hacia la vecina localidad rionegrina de El Bolsón.

El hecho del 29 de febrero de 2024: Ocurrió en horas de la noche en un inmueble ubicado detrás de un supermercado. Los sujetos violentaron una ventana para ingresar, redujeron a los ocupantes y los maniataron con cintos y cables, mientras exigían dinero y las llaves de acceso al comercio. Del lugar sustrajeron dispositivos móviles, elementos de valor, documentación personal y una importante suma de dinero en efectivo en pesos.

El hecho del 5 de marzo de 2024: Tuvo lugar en el paraje Las Golondrinas, en una vivienda donde residía una pareja. Los delincuentes ingresaron violentamente tras romper los vidrios de las ventanas, efectuaron un disparo de arma de fuego contra la puerta del dormitorio donde las víctimas intentaron refugiarse y la derribaron a patadas. Los moradores fueron tirados al piso, golpeados con un arma de fuego y con una bola de billar —lo que provocó lesiones de consideración que requirieron internación hospitalaria— y posteriormente maniatados. En su huida frustrada, tras no poder poner en marcha la camioneta de los damnificados, los autores se dispersaron. En las inmediaciones, personal policial logró la aprehensión en flagrancia de Almada y el secuestro de una mochila descartada que contenía dinero en efectivo, documentación, una llave del Volkswagen Gol y un revólver calibre .38 apto para el disparo.

El veredicto del jurado

Tras la deliberación, el jurado popular dictó un veredicto unánime mediante el cual declaró al acusado culpable por los dos hechos sometidos a juzgamiento: robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con la utilización de un arma apta para el disparo.

Con este pronunciamiento unánime del jurado, resta la audiencia en la que se debatirá la pena concreta que se impondrá al condenado, fijada para el jueves 19 de noviembre 13hs.