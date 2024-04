Lago Puelo:Una familia emprendedora de Esquel se quedó con el primer premio del Festival del Alfajor Patagónico

En el cierre, anoche miles de turistas y lugareños también pudieron degustar un alfajor gigante de 76 kilos y un metro de circunferencia, elaborado con chocolate, dulce de frambuesa, dulce de leche y mousse de chocolate.

El jurado del primer Festival del Alfajor Patagónico estuvo integrado, entre otros, por la reconocida pastelera Any César (“Estamos al horno”); por la finalista de Bake Off Argentina (Telefe); Kalia Manzue; y por el representante del Campeonato Mundial del Alfajor, Juan Soria, quienes hicieron una degustación a ciegas para la elección.

Más de 50 firmas de distintos lugares del país participaron de la convocatoria, que terminó siendo una verdadera fiesta popular en la plaza central de Lago Puelo, donde hubo gustos de alfajores tan variados como uno de dulce del leche, rosa mosqueta y gin, presentado por la fábrica que tiene en Epuyén la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado del noroeste de Chubut (APAD).

Desde la organización, a cargo del municipio local, indicaron que los expositores “vendieron todo y se quedaron sin stock, lo que también refleja el éxito de un festival con entrada libre y gratuita, que estuvo cargado de contenido culinario, cultural y artístico”.

En detalle, los ganadores del concurso fueron los siguientes: Rosa mosqueta: para la empresa “Ajo Negro”, de la ciudad de Cipolletti (Río Negro); Murra: para el emprendimiento “Sabores Salvajes”, a cargo de una joven emprendedora de Lago Puelo. En tanto, el premio para el mejor alfajor de autor se lo llevó “La Rada”, de la ciudad de Rada Tilly (Chubut).

Finalmente, el trofeo principal del mejor alfajor fue para “Rosa de los Vientos”, una familia productora con sede en la ciudad de Esquel.

Enseguida, ante la expectativa del público que colmó el anfiteatro, apareció escoltado por un patrullero “el alfajor más grande de la Patagonia”, que fue instalado en el centro de la plaza y cortado por el intendente Iván Fernández, quien prometió “superar los 100 kilos para la próxima edición”, al tiempo que confirmó para el año venidero “la organización de la Fiesta Nacional del Bosque, el Festival de la Cerveza Artesanal y el Festival del Alfajor Patagónico, con la premisa de potenciar el perfil turístico y productivo de nuestra localidad”.

Cabe señalar, que al igual que el resto de la Comarca Andina en esta Semana Santa, Lago Puelo tuvo un lleno total de su capacidad de alojamiento, donde los vecinos y visitantes podrán continuar con los festejos durante toda la jornada del lunes, ya que esta tarde en la plaza habrá elaboración gratuita de tortas fritas, mientras continúa la feria de artesanos y productores, junto a los puestos gastronómicos y cerveceros. En tanto, desde las 13, en el escenario habrá números artísticos que incluyen a Carola Mendoza (danzas árabes); Salima Swinng; Van Lake; Los Inevitables; Póker Face; Amparo y Casandra; Oscar Benítez, Oscar Inalef; Dúo Cepa; Escuela de Danzas y Sebastián Arguello y Wanda.

En tanto, el martes 2 de abril, en el edificio de Cultura, se desarrollará el acto por la Gesta de Malvinas con ex combatientes de la localidad, seguido de la conmemoración por el 96° aniversario de Lago Puelo, con la palabra del intendente Iván Fernández y el reconocimiento a antiguos pobladores.