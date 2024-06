Lago Puelo:“Agarró una pinza y me quiso arrancar los dientes”, denunció un vecino asaltado

El hecho causó conmoción en la zona andina. La fiscalía y la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina procuran dar con los protagonistas de un singular robo, ocurrido anoche en el barrio Isla Norte, quienes intimaron al propietario y se alzaron con herramientas, dólares y otros artículos de valor.

El hecho ocurrió entre las 20 y las 20.30 del miércoles y, según denunció la víctima a través de las redes sociales, “me pusieron un arma en la cabeza, me maniataron y me robaron un montón de cosas”. Enseguida remarcó que “cuando estaba tirado en el piso, uno de los hdp le dice al otro ‘torturalo’ y agarró una pinza y me quiso arrancar los dientes”.

Agregó que “llegué a desatarme apenas se fueron, manejaban un Clio viejo o un Corsa, gris o blanco, con el escape libre”.

En detalle, el vecino precisó que “se llevaron una motosierra Shimura recién comprada; una campera verde oliva marca Duke; dos pares de zapatillas, mi celular Samsung Galaxy A32; una mochila negra marca Tedge, unos dólares y algunas cosas más”.

Precisó que “estoy bien, no me hicieron nada. La policía tardó 10 minutos en llegar”.

Parte policial

Conforme la denuncia radicada en comisaría de Lago Puelo por M. M., un fotógrafo de 22 años, con domicilio en el callejón del arroyo Golondrinas, “en momentos que se encuentra en su domicilio, escucha un ruido en el exterior y al abrir la puerta ingresan dos personas con rostro cubierto”.

“Uno de ellos le apoya en la sien un elemento que entiende es un arma (presunción), y le dicen, ‘queremos los dólares, te vendieron’, al tiempo que observa estacionado en calle un vehículo (presuntamente un Renault Clio color gris o blanco línea vieja), con un ocupante”, relató.

“Luego, lo atan de manos y pies, lo arrojan al suelo de la vivienda y le sustrajeron una motosierra y 120 dólares estadounidenses, una mochila, una campera y el celular personal. En coincidencia, personal de Criminalística procedió al secuestro de un cordón de nylon con el que ataron sus muñecas y una cinta de cierre con que le ataron los pies”, graficaron.

Aclaran asimismo que “no se procedió al levantamiento de rastros papilares por encontrarse el interior de vivienda con acumulación de polvo en superficies, al estar en estado de obra. Por el hecho, la victima no resultó con lesiones”.

En el operativo, se hicieron presentes en el lugar el jefe de la Comisaría de Lago Puelo, funcionarios de la fiscalía, el titular del área de Investigaciones y de Policía Científica.