Lago Puelo y Cochamó avanzan en un acuerdo de hermanamiento y cooperación



El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, mantuvo una reunión de trabajo con el alcalde de la comuna de Cochamó, República de Chile, Francisco Donoso Oyarzún, y el secretario comunal de Planificación, Andrés Saldivia Ruiz, en el marco de un encuentro destinado a fortalecer los vínculos entre ambas comunidades binacionales cordilleranas.

Durante la jornada, las autoridades avanzaron en la firma de un Convenio de Hermanamiento y Cooperación Mutua entre la Comuna de Cochamó y la localidad de Lago Puelo, con el objetivo de consolidar una agenda de trabajo conjunto y fortalecer la integración entre ambos territorios.

El acuerdo reconoce los vínculos históricos, culturales, geográficos y sociales que unen a Lago Puelo y Cochamó, y propone generar herramientas de cooperación para promover el desarrollo sostenible de ambas comunidades.

Entre los principales ejes de trabajo se encuentran la conectividad caminera y lacustre, el desarrollo de circuitos turísticos binacionales, el intercambio comercial y productivo, y la promoción de actividades culturales, deportivas y educativas.

También se plantea avanzar en el intercambio de experiencias vinculadas al turismo de naturaleza y la gestión de áreas protegidas, así como generar espacios de comercialización para productores, artesanos y emprendedores de ambos lados de la cordillera.

Como parte del convenio, se prevé además la conformación de un Comité Técnico Binacional de Coordinación Local, que permitirá establecer una agenda de trabajo, realizar el seguimiento de los proyectos y gestionar nuevas oportunidades de cooperación.

Desde el Municipio de Lago Puelo destacaron la importancia de este acuerdo como una herramienta para fortalecer la integración entre Argentina y Chile, poniendo en valor una historia y un territorio compartidos.

Lago Puelo y Cochamó avanzan así en una agenda binacional que busca transformar los vínculos históricos entre ambas comunidades en nuevas oportunidades de desarrollo, integración y cooperación.