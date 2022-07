Lago Puelo : Trabajadores municipales continúan con medida de fuerza

Este lunes los trabajadores municipales de Lago Puelo representados por ATE, dieron continuidad sin previo aviso(notificación formal) con medida de fuerza que llevan adelante desde mediados de la semana pasada. Sánchez sostuvo que “Yo creo que este paro tiene características políticas, claramente. Los referentes y/o delegados del sindicato(ATE) están más vinculados al partido Crecer”.

Así lo confirmó el intendente augusto Sánchez, que al iniciar hoy lunes la jornada laboral municipal se encontró sorpresivamente, ya que no se recibió notificación formal alguna, con una gran parte de trabajadores municipales adheridos a una medida de fuerza gremial (ATE), la cual hasta media mañana también desconocía cuanto tiempo duraría.

Esta situación afecta de manera directa las tareas correspondientes a la Recolección de Residuos, trabajos de las Motoniveladoras y el bacheo que, aunque provisorio, es preventivo hasta tanto se encuentre una solución definitiva.

El intendente Augusto Sánchez, indicó que fue el miércoles pasado que después de una reunión mantenida como todos los miércoles en la comisión de permanente con los trabajadores/as representados por ATE y SOEME , que se vio sorprendido con la postura y medida de reclamo adoptada desde el sector gremial de ATE, teniendo en cuenta que en diferentes conversaciones y negociaciones se han llevado adelante desde comienzo de años con acuerdos paritarios y compromisos en beneficio de los trabajadores.

Hoy el reclamo que plantean los empleados de planta permanente, es en apoyo a los contratados, a quien este mes se les otorgaría un aumento que llevaba los contratos a 30 mil pesos ,“Nosotros tenemos claridad que los contratos más bajos que tiene este municipio son de montos bajos, pero es lo que se puede pagar.”, dijo el mandatario municipal.

Por otra parte Sánchez, advirtió “Con estas medidas de fuerza injustificadas, los trabajadores de planta están perdiendo el ítem por presentismo … Por otro lado como el área de contable, compras se ven afectadas, los vecinos que vienen a pagar sus encuentros se encuentran con la dificultad en el área de rentas… justamente cuando lo que se necesita es mantener la recaudación para seguir cumpliendo con los acuerdos”.

Desde el poder ejecutivo ante la medida adoptada por ATE, realizó las presentaciones correspondientes ante el Ministerio de Trabajo no solo por la falta de notificación formal, sino también porque se registraron en el municipio hechos que consideran violentos, tales como el corte de energía eléctrica al edificio municipal con la intención de impedir el trabajo quienes, si querían desempeñar su labor, golpes en puertas …” Esto yo los considero hechos de violencia, porque no ayuda al buen dialogo que veníamos teniendo. Cuando se viene con tanta violencia a reclamar no permite avanzar en forma constructiva en el arribo a un acuerdo … “ ,dijo Augusto Sánchez.

Puntualmente los trabajadores en pie de reclamo, exigen un aumento extraordinario para los contratados; también esgrimen cuestiones relacionadas con el mal estado del parque automotor y la indumentaria de trabajo, este último cubierto con una compra de elementos que rondó los 4 millones de pesos.

En relación al parque automotor, Sánchez recordó que por la postura opositora negativa de dos concejalas del partido Crecer y una de Juntos por el cambio, está frenado un convenio con –municipios de pie- del Ministerio del Interior, impidiendo avanzar en proceso de licitación para la compra de un camión compactador de residuos y tres camionetas.

Sánchez en relación al trasfondo del reclamo sostuvo que “Yo creo que este paro tiene características políticas, claramente. Los referentes y/o delegados del sindicato(ATE) están más vinculados al partido Crecer”.

El intendente además subrayó a modo de aclaración a quienes dicen que el intendente, vice y secretarios cobran cerca de 400 mil pesos por mes, “Para mi es importante aclarar que esto no es así, el sueldo del intendente ronda los 120 mil pesos. Hay trabajadores que con obras extras suelen superar ese monto … creo que hay que desmitificar eso de que la planta política del municipio de Lago Puelo ronda en los 400 mil pesos”, aseveró Sánchez.

Así mismo adelantó que para el mes de septiembre el poder ejecutivo, prevé estar presentando para trabajar con el concejo una nueva tributaria, necesaria para mejorar la recaudación para el 2023; a lo que se sumará en agosto un plan de regularización de deuda en materia tributaria y relevamiento de obras no declaradas. “El año que viene sin duda, será más complejo, como todo año electoral. Pero Lago Puelo necesita hacer un cambio en su esquema de recaudación, porque cuando el vecino se queja y reclamo no podemos resolver los problemas (mantenimiento de calles, servicio recolección residuos, iluminación pública etc) .