NO TE PIERDAS:
Home / Chubut / Lago Puelo: Terminaron los trabajos de demarcacion de la ruta provincial 45

Lago Puelo: Terminaron los trabajos de demarcacion de la ruta provincial 45

La Ruta Provincial Nº 45, en el sector de Cerro Radal, ya cuenta con la totalidad de los trabajos de demarcación y pintura vial finalizados, desde su intersección con la Ruta Nacional Nº 40 hasta el cruce con la Ruta Provincial Nº 16 y la Ruta Alternativa, en el ingreso a Lago Puelo.

Esta importante mejora es resultado de las gestiones realizadas por el intendente municipal Iván Fernández ante la Administración de Vialidad Provincial del Chubut, dando respuesta a una necesidad planteada tanto por el Municipio como por los vecinos de la localidad. En este marco, el intendente continúa gestionando y solicitando ante la Administración de Vialidad Provincial la repavimentación de las rutas provinciales Nº 16 y Nº 45, obras fundamentales para mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar una circulación más segura para vecinos y visitantes.

Los trabajos realizados permiten mejorar significativamente la visibilidad nocturna y la seguridad vial en condiciones climáticas adversas, especialmente en un sector como Cerro Radal, donde en distintas épocas del año se registran bancos de niebla, formación de hielo sobre la calzada e intensas lluvias que reducen la visibilidad. La nueva demarcación contribuye además a ordenar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad en uno de los principales accesos a Lago Puelo.

El intendente Iván Fernández expresó su agradecimiento a la Administración de Vialidad Provincial del Chubut por la respuesta a las gestiones realizadas, y al Área de Tránsito Municipal por su acompañamiento y colaboración durante el desarrollo de los trabajos de pintura vial.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se destaca la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno Provincial, reafirmando el compromiso de continuar impulsando obras y mejoras en la infraestructura vial de la localidad.

Etiqueta:

© Copyright 2026, Derechos Reservados | Diseñado por Carlos Mir