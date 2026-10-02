Lago Puelo será sede del 2° Encuentro de Educación Técnica de la Región I



La jornada reunirá a escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros de Formación Profesional de la región para compartir experiencias, proyectos y propuestas vinculadas a la educación, la producción y el desarrollo local.

El próximo viernes 16 de octubre, el Gimnasio Municipal de Lago Puelo será escenario del 2° Encuentro de Educación Técnica de la Región I – Provincia del Chubut, una jornada que reunirá a instituciones educativas, estudiantes, docentes, equipos directivos, autoridades y familias de distintas localidades de la región.

La propuesta es organizada por el Ministerio de Educación del Gobierno del Chubut, con la Escuela Agrotécnica E.S.E.T.P. N°717 de Cerro Radal como institución anfitriona, la participación de la Escuela Técnica E.S.E.T.P. N°7727 de El Hoyo y la coorganización de la Escuela Secundaria E.S.E.T.P. N°1728 “CEA Valle de Cholila”. También participarán los Centros de Formación Profesional N°656 y N°657 de la Región I.

El encuentro se desarrollará de 10 a 15 horas y tendrá como eje la integración, el intercambio y la visibilización de las experiencias que llevan adelante las instituciones de Educación Técnico Profesional (ETP), fortaleciendo los vínculos entre las escuelas, los Centros de Formación Profesional y la comunidad.

Durante la jornada se podrán recorrer stands institucionales con trabajos, proyectos y productos elaborados por estudiantes e instituciones, además de participar de conversatorios, charlas temáticas, mesas redondas, exposiciones y disertaciones vinculadas con la educación técnica, la producción y la tecnología.

También habrá una radio abierta, degustaciones y exposición y venta de productos elaborados por las asociaciones cooperadoras, junto con la participación de instituciones de educación superior y universidades que presentarán propuestas de capacitación y formación continua.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta será la participación de estudiantes de 6° grado de escuelas primarias y de los últimos años de las escuelas secundarias, quienes podrán conocer de manera directa las distintas ofertas formativas y experiencias prácticas, favoreciendo la construcción de sus futuras trayectorias educativas.

Una propuesta que fortalece la integración regional

La Educación Técnico Profesional constituye, de acuerdo con el proyecto, un eje estratégico para el desarrollo de las comunidades y la inserción laboral de las y los jóvenes de la región cordillerana y la estepa.

En este sentido, el encuentro busca fortalecer la identidad productiva, cultural y tecnológica de la región, generar espacios de reflexión entre instituciones y aportar herramientas para la mejora educativa y productiva a nivel local y regional.

La iniciativa tendrá continuidad regional: luego de la primera edición realizada en Cholila en 2025, este año la sede será Lago Puelo, mientras que está previsto que El Hoyo sea sede en 2027, consolidando una propuesta itinerante destinada a fortalecer la integración entre las distintas localidades.

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se acompaña la realización de este encuentro mediante el apoyo logístico, recursos y la disposición del espacio físico para el desarrollo de la jornada.

El cronograma contempla la recepción de delegaciones desde las 8:30, la apertura de la muestra a las 10, la apertura oficial a las 10:30 y diferentes instancias de intercambio durante la jornada, con el cierre previsto para las 15 horas.

El 2° Encuentro de Educación Técnica de la Región I representa así una oportunidad para acercar a la comunidad el trabajo que realizan las instituciones educativas, poner en valor las capacidades de sus estudiantes y docentes y generar nuevos espacios de articulación en torno a la educación, la producción, la tecnología y el desarrollo de la región.