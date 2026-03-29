Lago Puelo será récord mundial: el alfajor gigante pesará más de una tonelada

》El intendente de Lago Puelo, Iván Fernández, certificó y constató junto a escribanos el peso del alfajor más grande del mundo, marcando un récord histórico en el marco del 3.er Festival del Alfajor 2026, que se realizará en Semana Santa, el sábado 4 y domingo 5 de abril《

Durante la mañana de este viernes 27 de marzo, se acercaron a las instalaciones de la cocina de la panadería Delicias del Lago el intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández; el viceintendente, Pablo Lapitzondo; y la directora de Turismo, Aylen Cocha, junto a los escribanos Juan Cruz Lagos y Marina Ferreina, con el fin de constatar el avance de la creación del alfajor más grande del mundo, superando todos los récords.

Las autoridades fueron recibidas por todo el equipo de trabajo, encargados y el dueño del establecimiento, quienes trabajan junto a la organización del Festival del Alfajor para la realización del alfajor más grande del mundo.

Se pesó, por un lado, el relleno: dulce de leche y dulce regional de frutos del bosque (de Dulcería Cabaña Lago Puelo), y por otra parte, el chocolate con el que se recubrirá el alfajor.

También se constató el peso de cada una de las tapas que formarán parte del gigantesco ejemplar.

Se determinó de forma preliminar que dicho alfajor pesará más de una tonelada. El número exacto y definitivo se dará a conocer el día sábado 4 de abril, el primer día del Festival del Alfajor, y se repartirá de manera gratuita entre todo el público presente.

El municipio y colaboradores continúan trabajando en una estructura de hierro y en la logística para el traslado de dicho récord mundial.

Recordamos que el interés de este evento municipal ya cobró interés nacional, colaborando significativamente con la promoción turística de Lago Puelo.

Además, sobre el escenario central participarán artistas nacionales como MALA FAMA, una icónica banda argentina de cumbia, con la voz inconfundible de su popular líder y vocalista, Hernán Coronel, y LOS COMPADRINOS, dos jóvenes talentosos del folclore, nombrados como artistas “Consagración” en el Festival Nacional de Cosquín 2026 hace pocos días. Además, recientemente se presentaron en el prestigioso escenario internacional de Viña del Mar, en Chile.

Habrá sorteos con múltiples premios y una gran rifa con una moto 0 km y un Smart TV de 55 pulgadas 4K.

En Semana Santa, (Sábado 4 y Domingo 5 de abril) Lago Puelo te espera en la plaza central con el Festival del Alfajor 2026.