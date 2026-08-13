Lago Puelo: Secuestran moto robada

Durante la tarde del miércoles 12 de agosto, alrededor de las 17:30 horas, personal de la Comisaría Lago Puelo logró localizar una motocicleta marca Mondial, modelo HD 250A, de 250 cc de cilindrada, en el sector de la Costanera del Río Azul de dicha localidad. Tras efectuar las verificaciones correspondientes, se constató que se trataba de un motovehículo denunciado como sustraído.

El hallazgo se produjo como resultado de la continuidad de las tareas investigativas y de rastrillaje que personal policial venía desarrollando en distintos sectores de la localidad, en relación con un robo ocurrido el pasado 10 de agosto en un inmueble del barrio Isla Norte, oportunidad en la que fueron sustraídos diversos elementos, entre ellos la motocicleta posteriormente recuperada.

El motovehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial para la realización de las diligencias de rigor. Intervinieron además personal de Policía Científica y del Ministerio Público Fiscal.