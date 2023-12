Lago Puelo-Sector del Mirador Rio Blanco: Rescatan una mujer descompensada en un circuito no habilitado

Ocurrió durante la tarde –noche de este lunes, cuando una pareja oriunda de El Bolsón, tomó un sendero no habilitado en el sector del Mirador del rio Blanco en el sector del Cerro Motoco en Lago Puelo, allí la mujer de 46 años sufrió una descompensación por la que debió ser rescatada con cuerdas por bomberos voluntarios de Lago Puelo y rescatistas del club andino.

El hecho fue confirmado por el jefe de la comisaria de Lago Puelo Pedro Santos Muñoz.

El sector en donde ocurrió el incidente es de difícil acceso, por lo que los rescatistas tuvieron que trabajar con cuerdas para poder subir a la mujer, en un sector escarpado de montaña de alta dificultad.

El comisario Muñoz, advirtió que este tipo de hechos es un problema recurrente sobre todo en temporada de verano en esta zona , la gente a veces no respeta la cartelería, incursiona en senderos no habilitados , y no tienen reparo en tener en cuenta el horario y suelen hacerlo ya cuando la luz del día cae, y cuando suceden este tipo de hechos los rescatistas tienen que trabajar de noche con los riesgos que esto conlleva. “ Pedimos tener precaución… estamos coordinando con el municipio y parques nacionales una campaña de prevención y concientización “, dijo el Comisario Muñoz.

