Lago Puelo: Se realizo jornada de encuentro,prevención y concientización en el marco de octubre Rosa

En el marco de Octubre Rosa, el día viernes 16 se desarrolló en Lago Puelo una jornada de concientización sobre el cáncer de mama, promoviendo la prevención, los hábitos saludables y el acompañamiento comunitario.

La actividad comenzó a las 11 horas en la pasarela de Isla Norte, desde donde las participantes realizaron una caminata hacia el sector del Río Blanco. Posteriormente, compartieron una clase de zumba a cargo de la personal trainer Lety, en un espacio que combinó movimiento, recreación y bienestar.

Durante el encuentro, Mariela Pecile, médica del Hospital de Lago Puelo, brindó una charla sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, haciendo hincapié en los controles médicos oportunos.

También participaron Nancy Miranda y Raquel Cayún, referentes de Salud en Terreno del Hospital local, quienes abordaron distintas herramientas de prevención, lo valioso de la actividad física y en este marco, se difundieron las clases gratuitas que se realizan dos veces por semana en el Gimnasio Municipal, junto al equipo de Kinesiología del hospital.

Por su parte, la licenciada en Nutrición Gabriela El Kazhen compartió recomendaciones sobre alimentación saludable, destacando la importancia de incorporar hábitos que contribuyan al bienestar integral.

EL MUNICIPIO REAFIRMA LA IMPORTANCIA DE FORTALECER LOS ESPACIOS DE CUIDADO Y PREVENCIÓN

Desde la Municipalidad de Lago Puelo se destacó el rol del Departamento de la Mujer y la Familia en el acompañamiento, la promoción de derechos y la generación de espacios de encuentro, información y prevención destinados a las mujeres de la comunidad.

En este sentido, el intendente Iván Fernández señaló la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas a la salud y el bienestar de las vecinas.

Asimismo, desde el Ejecutivo Municipal se informó que se están realizando gestiones para que el Hospital de Lago Puelo pueda volver a brindar el servicio de mamografías, una prestación fundamental para facilitar el acceso local a los estudios de detección temprana del cáncer de mama.

El objetivo es avanzar hacia una mayor accesibilidad a los controles preventivos, evitando que las mujeres deban trasladarse a otras localidades para realizarse estos estudios.

UN ÁRBOL DE MENSAJES, ESPERANZA Y ACOMPAÑAMIENTO

Como cierre de la jornada, el Departamento de la Mujer y la Familia impulsó una actividad simbólica en la que las participantes escribieron mensajes, deseos y reflexiones en tarjetas rosadas, que fueron colocadas sobre la representación de un árbol colectivo.

Esta creación será exhibida en el Hospital de Lago Puelo, como símbolo de acompañamiento, conciencia y esperanza.

La jornada dejó un mensaje compartido: la prevención salva vidas, la información es fundamental y el cuidado de la salud es una responsabilidad que nos involucra como comunidad.

Porque hablar de prevención también es hablar de acceso a la salud, acompañamiento y compromiso colectivo.