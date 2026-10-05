Lago Puelo se prepara para una nueva edición de la Eco Puelco MTB, un evento que impulsa el turismo deportivo de toda la Comarca Andina



El 24 y 25 de octubre, la localidad será escenario de la segunda edición de una competencia que combina ciclismo, naturaleza y aventura, y que convocará a deportistas y visitantes de distintos puntos de la región.

Lago Puelo volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del ciclismo de montaña con la realización de la segunda edición de la Eco Puelco Mountain Bike, que tendrá lugar los días sábado 24 y domingo 25 de octubre.

La propuesta, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Lago Puelo, busca consolidarse dentro del calendario de eventos deportivos de la Comarca Andina y, al mismo tiempo, fortalecer el posicionamiento de la localidad como destino de turismo activo y de naturaleza.

Durante dos jornadas, participantes y visitantes podrán disfrutar de distintas propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles. El sábado será el turno del Cicloturismo de 20 kilómetros, una modalidad pensada para toda la familia, además del Desafío Mini Kits para los más pequeños.

El domingo se concentrará la actividad competitiva, con las modalidades Promocionales de 40 kilómetros, Gravel Libre Promo de 40 kilómetros, Competitivas de 60 kilómetros y Gravel Libre Competitiva de 60 kilómetros, con categorías que abarcan desde jóvenes hasta mayores de 60 años.

Una carrera que trasciende lo deportivo

Eco Puelco MTB representa también una oportunidad para generar movimiento turístico y económico en Lago Puelo, ya que este tipo de eventos atrae no sólo a los corredores, sino también a familiares, acompañantes y visitantes que llegan a la localidad y utilizan distintos servicios durante su estadía.

Alojamientos, establecimientos gastronómicos, comercios, estaciones de servicio, prestadores turísticos y emprendimientos locales forman parte de la cadena de actividad que se genera alrededor de una propuesta de estas características.

La primera edición, realizada en 2025, ya había demostrado este potencial, con la participación de más de 100 corredores provenientes de diferentes localidades de la región y otros puntos del país.

En este sentido, desde el Municipio se destaca la importancia de acompañar y promover eventos que permitan ampliar la temporada turística, generar nuevas experiencias para quienes visitan Lago Puelo y fortalecer el vínculo entre deporte, naturaleza y desarrollo local.

Lago Puelo, escenario natural para el deporte y la aventura

Con sus bosques, montañas, senderos y el lago como protagonistas, Lago Puelo ofrece un escenario privilegiado para el desarrollo de actividades vinculadas al turismo de naturaleza.

Eco Puelco MTB se integra así a una agenda que busca seguir posicionando a la localidad como un destino capaz de recibir visitantes durante todo el año, ofreciendo propuestas que combinan actividad física, recreación, paisaje y aventura.

“Estos eventos nos permiten mostrar todo lo que Lago Puelo tiene para ofrecer y, al mismo tiempo, generar movimiento para nuestros prestadores y comerciantes. Apostamos a que el deporte y la naturaleza sean también motores del turismo y del desarrollo de nuestra localidad”, destacó el intendente Iván Fernández.



La competencia propone mucho más que un desafío sobre dos ruedas: es una invitación a recorrer, descubrir y vivir Lago Puelo, con la naturaleza de la Comarca Andina como protagonista.

Eco Puelco MTB – 2ª Edición

– Lago Puelo – Chubut – Patagonia

– 24 y 25 de octubre de 2026