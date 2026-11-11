¡Lago Puelo se prepara para el Triatlón del Bosque 2027! Ya están abiertas las inscripciones

El próximo 14 de febrero, Lago Puelo será escenario de una nueva propuesta deportiva que combinará adrenalina, naturaleza y aventura. La Municipalidad anunció oficialmente la primera edición del Triatlón del Bosque y, desde hoy, los atletas interesados ya pueden inscribirse para ser parte de esta competencia.

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Secretaría de Turismo, Producción, Cultura y Deportes, presenta oficialmente el Triatlón del Bosque 2027, un nuevo evento que promete convertirse en una cita destacada del calendario deportivo de la Comarca Andina.

La competencia se realizará el domingo 14 de febrero de 2027, en un entorno natural privilegiado, donde deportistas de diferentes localidades podrán poner a prueba su resistencia, disfrutar del paisaje y vivir una experiencia que reunirá deporte, naturaleza y turismo.

Tres disciplinas, un gran desafío

El Triatlón del Bosque se disputará bajo la modalidad triatlón cross, con tres exigentes etapas:

-750 metros de natación en aguas abiertas.

– 20 kilómetros de mountain bike.

– 5 kilómetros de running.

Los participantes podrán competir de manera individual, completando las tres disciplinas, o en modalidad postas, conformando equipos de tres integrantes.

Además, el evento se proyecta como una nueva sede del Campeonato Chubutense de Triatlón Cordillerano, ampliando las oportunidades para el desarrollo de competencias regionales.

Lago Puelo apuesta al turismo deportivo

Con esta iniciativa, la gestión del intendente Iván Fernández busca seguir fortaleciendo el calendario de eventos de verano, impulsar la actividad turística y posicionar a Lago Puelo como un destino elegido para las competencias deportivas y las experiencias al aire libre.

El Triatlón del Bosque representa una nueva oportunidad para convocar a atletas, familias y visitantes, promoviendo el movimiento turístico y económico de la localidad.

¡Inscripciones abiertas!

La convocatoria ya está en marcha y quienes quieran formar parte de esta primera edición pueden completar el formulario de inscripción.

-Fecha: 14 de febrero de 2027.- Lugar: Lago Puelo, Chubut.

-Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdffOfG1-lA0mmZH3TcarkqRoUxmDc_NFEFy0aSPrUdtOq0AA/viewform?pli=1

– Consultas: triatlondelbosque@gmail.com

¡El desafío está lanzado! Lago Puelo te espera para vivir el Triatlón del Bosque 2027.