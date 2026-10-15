Lago Puelo se prepara para el segundo encuentro de educacion técnica de Region I

Mañana, viernes 16 de octubre, el Gimnasio Municipal será escenario de una jornada que reunirá a estudiantes, docentes e instituciones educativas. La actividad fue declarada de Interés Municipal, Educativo, Social y Comunitario.

Lago Puelo será sede del 2do Encuentro de Educación Técnica Región I de la provincia del Chubut, una propuesta que invita a conocer, descubrir y poner en valor el trabajo que realizan las instituciones de Educación Técnico Profesional de la región.

La jornada se desarrollará este viernes 16 de octubre desde las 10hs hasta las 15hs en el Gimnasio Municipal y contará con la participación de estudiantes, docentes, directivos y equipos educativos, quienes compartirán proyectos, experiencias y propuestas vinculadas con la formación técnica.

La invitación está abierta especialmente a los jóvenes y también a las familias de la comunidad, para que puedan acercarse, recorrer las exposiciones, conocer las distintas orientaciones y descubrir las oportunidades de formación que ofrecen las escuelas técnicas. Será una oportunidad para despertar vocaciones, acercarse al mundo de la educación técnica y conocer de primera mano el talento, la creatividad y el compromiso de estudiantes y docentes.

Durante el encuentro habrá exhibiciones de proyectos y producciones, charlas temáticas, exposiciones, conversatorios y espacios de intercambio, que permitirán visibilizar el trabajo de las instituciones y fortalecer los vínculos entre la educación y la comunidad.

En la previa del esperado evento Maximiliano Sepúlveda Luquet, director de la ESETP Nº 717, agradeció el acompañamiento del Municipio de Lago Puelo y destacó la importancia de generar estos espacios para mostrar el trabajo que se realiza en las escuelas técnicas y acercar sus propuestas a toda la comunidad. En ese sentido, resaltó las expectativas en torno a la convocatoria y expresó su deseo de que numerosos estudiantes, familias y vecinos se acerquen a participar de la jornada. El encuentro representa una oportunidad para compartir experiencias, dar a conocer los proyectos desarrollados por las instituciones y poner en valor la formación técnica como una herramienta fundamental para el futuro de los jóvenes y el desarrollo de la región.

La realización de este encuentro fue declarada de Interés Municipal, Educativo, Social y Comunitario mediante la Declaración Municipal N.º 05/26 del Concejo Deliberante de Lago Puelo, en reconocimiento a la relevancia de la Educación Técnico Profesional para la formación de jóvenes y el desarrollo productivo, tecnológico, social y cultural de la región.

Desde el Municipio se destaca la importancia de acompañar estos espacios de encuentro y aprendizaje, que promueven el intercambio de conocimientos, fortalecen la educación pública y acercan a la comunidad las propuestas formativas que contribuyen al desarrollo local.

Mañana, Lago Puelo abre sus puertas al conocimiento, la innovación y las oportunidades.