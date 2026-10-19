Lago Puelo realiza podas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos

La Municipalidad de Lago Puelo, a través del área de Protección Civil, lleva adelante un importante operativo de poda preventiva de álamos ubicados sobre la Ruta 16 (Rotonda de Maderera), con el objetivo de reducir riesgos, proteger el tendido eléctrico y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector.

La intervención responde a la necesidad de actuar sobre ejemplares de gran porte, en una zona donde ya se han registrado caídas de árboles y ramas, generando situaciones de riesgo para automovilistas, peatones y la infraestructura eléctrica.

Debido a la altura y complejidad de las tareas, fue necesaria la participación de personal especializado en poda en altura, con equipamiento adecuado y el acompañamiento de equipos de apoyo para garantizar el desarrollo seguro de los trabajos.

Estas acciones forman parte de las tareas de prevención que impulsa el Municipio, priorizando la seguridad de la comunidad y anticipándose a posibles situaciones de emergencia, especialmente ante condiciones climáticas adversas y fuertes vientos.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos circular con extrema precaución por los sectores intervenidos, respetar las indicaciones del personal y mantener una distancia segura de las áreas de trabajo.

La gestión municipal continúa trabajando en acciones concretas de prevención y mantenimiento, entendiendo que anticiparse a los riesgos también es una forma de cuidar a nuestros vecinos.