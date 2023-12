Lago Puelo: Problemas en el suministro de agua de red en sectores urbanos

Ante los inconvenientes con el suministro de agua de red en los distintos sectores del casco urbano de Lago Puelo, causados por la rotura de una bomba de 25 HP, el intendente municipal Iván Fernández, se comunicó con el jefe de la delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut, Mauro Palma, institución de la que depende dicho servicio, a quien le solicitó solicitando informe de situación sobre estado del servicio.

Al respecto Palma explicó que “Estamos teniendo problemas en el suministro de agua potable, precisamente hablo en el casco urbano, Isla Sur, Isla Centro, Isla Norte y Villa del Lago. Esto que está ocurriendo es consecuencia de que se dañó la bomba de 25Hp de una perforación en el centro de la localidad, a causa del incremento notorio en el consumo de agua de red, el artefacto se quemó”.

El jefe de la delegación Noroeste detalló que “La bomba empezó hace unas semanas atrás a funcionar constantemente, sin detenerse, las 24 horas, porque no da abasto la cisterna de 500.000 litros para poder llenarse, siendo que hemos detectado en estos días de calor muchísimo uso del agua potable para riego, para llenado de piletas, como también muchísimas conexiones clandestinas de agua, incluso con medidas que superan la estándar que está permitida, con media pulgada, en muchas propiedades hay conexiones de hasta una pulgada. Además de esto se detectó el uso de bombas que están instaladas directamente a la red de agua potable, para tener más presión que el resto de los vecinos, dándole uso además para el riego del patio, y en Villa del Lago es donde más se observó esto, algo que está terminantemente prohibido”.

El funcionario provincial indicó que “lamentablemente con lo que está sucediendo pudimos reemplazar provisoriamente la bomba de 25Hp que se dañó por una más chica de 15Hp de manera provisoria hasta que se consiga de mayor potencia, por eso el caudal que tenemos para poder abastecer la cisterna es menor y no da abasto, por lo que se ha proyectado un cronograma de horarios y de cortes en distintos parajes para que puedan todos los vecinos de esta manera tener acceso al agua potable, pero está muy complicado poder adquirir una bomba de estas características porque no hay proveedores que vendan por la incertidumbre del tema precios a nivel país ”“Sumado a todo esto que mencioné, también tenemos muchos vecinos que no tienen un tanque de suministro de agua domiciliario, que es lo que todo domicilio debería tener. Están conectados directamente a la red de agua, por eso hay muchísimos reclamos, así que recomendamos a los vecinos que instalen sus propios tanques domiciliarios, más allá de esta situación, aunque sea un tanque sobre nivel, en el piso, y que puedan continuar con el suministro si se corta un tiempo por cualquier motivo. Y recordemos también que el agua potable, el agua de red, NO SE PUEDE UTILIZAR PARA RIEGO, de hecho hay una ordenanza municipal que lo prohíbe” ,expresó Palma.

“En estos días de calor esto aumenta más por eso el pedido de Servicios Públicos de la Provincia es un llamado a la solidaridad y empatía con el vecino principalmente, que se cuide el mal uso del agua de red para que todos puedan tener el servicio en la época de altas temperaturas” finalizó Mauro Palma.

A pocos días de asumir el nuevo gobierno municipal se encuentra resolviendo varios frentes, con múltiples problemáticas de larga data, algunas de estas con soluciones directas desde el municipio que ya se han podido ver, como también, existen problemas que son dependientes de otras instituciones y reparticiones, aunque de igual forma se buscan generar los medios desde esta gestión municipal para encontrar las soluciones que necesitan los vecinos.