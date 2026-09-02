Lago Puelo: Pagará una reparación a la víctima y una donación al hospital para evitar un juicio por hurto

En una audiencia judicial enfocada en resolver conflictos penales mediante vías alternativas, se formalizó la suspensión del juicio a prueba para el imputado acusado de sustraer herramientas de un complejo de cabañas. El hecho ocurrió el pasado 11 de octubre de 2025. Al no registrar antecedentes penales, el joven accedió a este beneficio que le permitirá evitar el proceso penal ordinario a cambio de reparar el daño causado y colaborar de manera directa con una entidad de salud pública local.

La Fiscalía consintió el pedido de probation y el acuerdo fue homologado por el juez, amparado en el artículo 76 bis del Código Penal y el artículo 49 del Código Procesal Penal. El proceso penal quedará suspendido por el término de un año, sujeto a una estricta supervisión y al cumplimiento riguroso de una serie de reglas de conducta.

Reparación económica y donación al Hospital Rural

El acuerdo establece que el imputado deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

Reparación económica a la víctima: deberá abonar la suma de $50,000 a favor del damnificado en el plazo de un mes.

Donación institucional: se fijó un aporte de $50,000 destinado al Hospital Rural de Lago Puelo.

Presentaciones y domicilio: Deberá presentarse regularmente ante el Juzgado de Paz y mantener su domicilio actualizado de manera permanente.

Conducta: La abstención absoluta de cometer nuevos delitos durante los doce meses que dura la medida.

El magistrado subrayó que este mecanismo transforma un hecho delictivo en un beneficio tangible para la comunidad mediante el aporte al sistema de salud local, al tiempo que advirtió de manera taxativa al imputado sobre la rigurosidad de la supervisión. El incumplimiento de cualquiera de los compromisos asumidos provocará la revocación inmediata del beneficio y la reanudación del juicio en su contra.