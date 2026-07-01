Lago Puelo: Otorgaron prisión domiciliaria en El Maitén para un imputado por violencia familiar y violencia de género

Los jueces Martín O Connor y Carlos Richieri integraron el tribunal revisor en el marco de audiencia de análisis de la prisión preventiva contra un sujeto identificado por las iniciales R.A.Q (37) imputado como presunto autor de los delitos de amenazas (tres hechos) violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial (cuatro hechos). Todos los casos se enmarcan en el contexto de violencia familiar y violencia de género. Durante el acto judicial, el abogado defensor planteó morigerar la medida de coerción, indicando que el proceso se podía asegurar imponiendo la modalidad de arresto domiciliario para su asistido. En este sentido, propuso que el imputado fije domicilio en una vivienda ubicada en la localidad cordillerana “El Maitén”. Por su parte, la funcionaria de fiscalía Eugenia Castro, se opuso a la solicitud de la defensa. Asimismo, señaló que en la audiencia de apertura las investigadoras habían requerido cuatro meses de prisión preventiva y solo les otorgaron 30 días de la medida. Así las cosas, los magistrados hicieron lugar al pedido de la defensa y dispusieron moderar la medida por el plazo de 30 días.

El caso

Según consta en el legajo de investigación, el primer hecho ocurrió el 16 de abril de 2026 a las 19:00 en circunstancias que el imputado llamó por teléfono y le manifestó diversas amenazas que provocaron temor en la víctima. Diez días después, el 26 de abril de 2026, se registró el segundo hecho en la vivienda que compartían el imputado y su ex pareja en la localidad de Cholila. Luego de una discusión, el procesado efectuó amenazas contra la víctima manifestándole que iba a utilizaría todos los medios para quitarle a sus hijos. En esa misma jornada, el agresor comenzó a golpear las puertas y ventanas de la vivienda al mismo tiempo que intentaba ingresar a la casa. También profirió insultos contra la denunciante logrando así amedrentarla pareja.

A las 19:00 de ese martes 26 de abril, el procesado se presentó nuevamente en la casa de la víctima, incumpliendo una orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto por un radio de hasta 100 metros, dictada por el Juzgado de Familia de Lago Puelo el domingo 24 de abril.

En tanto, al día siguiente, a las 09:30, el agresor se presentó en la Escuela n°75 donde asiste uno de sus hijos. De esta manera desobedeció la medida judicial de la que había sido notificado dos días antes y establecía una vigencia por el plazo de 30 días. Finalmente, el 28 de mayo, el imputado a través de un amigo en común con su ex pareja, le hizo llegar una carta. De esta manera incurrió nuevamente en una desobediencia judicial.