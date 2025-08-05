Lago Puelo: Mantienen la medida de prisión preventiva contra un imputado por violencia de género

Por pedido de la Fiscalía, la Juez dispuso la continuidad de la prisión preventiva contra un sujeto procesado por hechos de violencia cometidos contra su pareja. El imputado permanece bajo esta medida de coerción desde hace dos meses cuando se formalizó la investigación penal en su contra por la reiteración de hechos y la desobediencia a las órdenes judiciales. En este marco, la fiscal Débora Barrionuevo y la funcionaria Eugenia Castro, fundaron su pedido de prórroga invocando el riesgo procesal del peligro de fuga por la gravedad de los hechos y pena que le puede recaer al agresor cuando culmine el proceso. También señalaron que existe la posibilidad de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de realizar más pericias psicológicas a la víctima.

Asimismo, las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D), sugirieron la continuidad de la medida de coerción en función de la situación de vulnerabilidad y alto riesgo que atraviesa la ex pareja del detenido.

En otro orden, las investigadoras indicaron que el sujeto fue imputado como presunto autor de cinco hechos de violación de domicilio, distintos hechos de lesiones leves agravadas por haber sido perpetradas a la persona con quien ha mantenido una relación de pareja y en un contexto de violencia de género y cuatro hechos de desobediencia a la autoridad. Por ello peticionaron mantener la medida hasta la instancia de presentación de la acusación pública.

Así las cosas, la magistrada, otorgó la continuidad la prisión preventiva solo por un plazo de treinta días. En tanto, adelantó la posibilidad de evaluar una medida de arresto domiciliario luego de obtener los resultados de las pericias psicológicas al imputado.