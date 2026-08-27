Lago Puelo: Manejo forestal preventivo en la parcela forestal de la provincia

La Secretaría de Bosques lleva adelante acciones de manejo forestal preventivo en la parcela forestal de la provincia ubicada en Paraje Radal, Lago Puelo. Para ello contrató ocho operarios forestales que iniciaron el trabajo con la coordinación de personal de la Delegación Forestal y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Reducción del riesgo de propagación de incendios

El objetivo de esta intervención es reducir los medios por los que podría propagar un incendio en sectores estratégicos. Para ello se apunta a disminuir la carga de material combustible en un total de 20 hectáreas. Las tareas en desarrollo incluyen el despeje de vías de acceso a la parcela; el despeje de un sector del perímetro de la parcela adyacente a un barrio; la extracción de plantines de pino en un sector donde se registra regeneración de alta densidad; y el tratamiento de los desechos forestales.

Cabe aclarar que el área de la que se prevé extraer regeneración de pino va a ser preparada para la restauración con especies nativas. Asimismo, que el área conocida como Potrero de Bosques va a ser acondicionada para que allí funcione un helipuerto, necesario para que los helicópteros operen en temporada de incendios.