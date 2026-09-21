Lago Puelo: Investigan robo en escuela 788 de paraje Entre Rios

El hecho ocurrio entre la tarde del Viernes y el domingo, la policia investiga el ingresode hasta el momento autores desconocidos, que se alzaron con un botin importante de elementos de valor del establecimiento escolar, y se constataron daños varios.

La denuncia fue radicada por el director del establecimiento , ayer domingo alrededor de las 23 horas.

Los investigadores realizaron inspeccion ocular y constataron daño de aproximadamente (80) platos hondos, daños ventana oficina del Director, aulas y otros sectores del establecimiento, como también utilización mangueras agua emergencias, matafuegos, todos ellos ubicados interior establecimiento, además, (01) monitor dañado.

Además de los faltantes de elementos y equipamiento de valor, entre ellos: (22) notebooks del programa Conectar Igualdad color negro con letras blancas., (01) notebook tipo laptop, marca Dell Gris., (04) proyectores VGA, marca Sonic., (02) hormas de queso cremoso, marca Lattaia, (4) kg c/u., (03) bolsas maíz inflado tipo “tutucas”, (1) kg c/u., (03) piezas embutido carne tipo rosbif, (5) kg c/u.

En el lugar se procedió levantamiento rastros parciales dactilares y palmares, (01) secuestro (01) pulsera hilo color blanco, con dijes plateados, hallada en el suelo del aula de Laboratorio de Artes que damnificado/ denunciante no reconoce como propio del lugar, Asimismo, se procedió levantamiento rastros de pie calzado y y parciales papilares en distintas superficies manipuladas, se efectuaron registros fotográficos en escritorios con inscripción “ATT Crazy Gang”. De igual manera, se constató en distintas aulas la presencia de inscripciones realizadas con aerosol.

Asi mismo se indicó que el establecmiento educativo no cuenta con camaras de seguridad, y el Sistema de alarma se encuentra dañado.

Testimonios relevados entre vecinos, aportaron datos mas que interesantes para la investigacion.

Intervino personal policial de distintas divisions, DPICA, criminalistica, comisaria Lago Puelo bajo ordenes del Ministerio Publico Fiscal.