Lago Puelo inauguró temporada turistica 2025/2026

Con una soleada y positiva jornada, quedó inaugurada la Temporada Turística 2025/2026 en Lago Puelo. El evento fue organizado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo, con la colaboración de la Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur).

Durante el encuentro, el público disfrutó de diversas presentaciones artísticas que incluyeron danzas aéreas, danzas folklóricas y tango, aportando un marco festivo y cultural al lanzamiento de la temporada.

En el marco del lanzamiento turístico, el viceintendente Pablo Lapitzondo destacó la importancia del turismo responsable, en referencia al cuidado del ambiente, y remarcó especialmente la necesidad de extremar los cuidados ante la peligrosidad del fuego. Asimismo, reafirmó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y el sector privado.

Además, agradeció especialmente a la nueva Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur) por su compromiso con el turismo local y por la colaboración brindada para la realización del evento.

Asimismo, se realizaron reconocimientos a promotores del turismo local, sorteos e instancias de interacción pensadas para redes sociales.

La propuesta se completó con degustaciones a cargo de productores locales, un stand institucional de Turismo y un ágape que propició el encuentro y el intercambio entre los invitados.

La inauguración contó con la presencia de Magali Volpi, subsecretaria de Turismo del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Agustín Guasco, en representación de la Municipalidad de El Bolsón y Antonella Brozzoni presidenta de CamTur.

Participaron además funcionarios de Turismo de los municipios de El Bolsón, El Hoyo, El Maitén y Cholila. Acompañaron la jornada prestadores turísticos, instituciones locales y comarcales, medios de prensa, integrantes del gabinete municipal de Lago Puelo, concejales locales, representantes del Parque Nacional Lago Puelo, fuerzas de seguridad —Policía y Prefectura Naval Argentina—, vecinos y vecinas de Lago Puelo y de la Comarca Andina.