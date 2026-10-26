Lago Puelo impulsa las huertas agroecológicas familiares con una exitosa capacitación y repartirá semillas en todos los parajes



La propuesta impulsada por la Municipalidad de Lago Puelo superó las expectativas de participación y marcó el inicio de la temporada de huerta 2026.

Como continuidad, el Municipio recorrerá los distintos parajes del ejido para entregar kits de semillas de calidad, adaptadas a las condiciones de la región, y acompañar a más familias en la producción de sus propios alimentos.

La Dirección de Producción de la Municipalidad de Lago Puelo, en articulación con la Agencia de Extensión Rural El Hoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), llevó adelante una capacitación teórico-práctica en huerta agroecológica que contó con una destacada participación de vecinos y vecinas, superando las expectativas iniciales y demostrando el interés de la comunidad por aprender y desarrollar sus propias huertas familiares.

La jornada se realizó el viernes 23 de octubre en la Casa de la Cultura de Lago Puelo y estuvo a cargo del ingeniero agrónomo Gabriel Garis, quien brindó conocimientos y herramientas prácticas para planificar, iniciar y fortalecer huertas en los hogares. Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales como la preparación de canteros, los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y la elaboración de almácigos.

La directora de Producción municipal, Janina Martínez, estuvo presente durante la actividad y acompañó la organización de la jornada, que se enmarca en las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la producción familiar y acercar herramientas concretas a la comunidad. En este sentido, Martínez destacó la respuesta de los participantes y expresó su agradecimiento por la convocatoria: “Estamos muy contentos y agradecidos por la gran participación de los vecinos y vecinas. La convocatoria superó nuestras expectativas y eso nos demuestra que hay mucho interés en aprender, producir en casa y contar con herramientas para desarrollar sus propias huertas. Desde Producción queremos acompañar ese interés con capacitación, semillas de calidad y un trabajo sostenido en cada paraje de Lago Puelo”.

En el marco de la capacitación, el Municipio también realizó la entrega de kits de semillas de muy buena calidad, seleccionadas por su adaptación a las condiciones agroclimáticas de la zona y adquiridas a La Tranquerita. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a semillas adecuadas para nuestra región y brindar a las familias los recursos necesarios para comenzar o fortalecer sus espacios de cultivo.

La propuesta continuará llegando a cada rincón de Lago Puelo. A partir de la importante respuesta de la comunidad, la Dirección de Producción organizará nuevas jornadas de entrega de kits de semillas en los distintos parajes del ejido municipal, con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa y acercar estas herramientas a más vecinos y familias.

Las fechas y los lugares de las próximas jornadas se comunicarán oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Lago Puelo.

Desde el Municipio se destaca la importancia de impulsar políticas públicas que acompañen a las familias, promuevan la producción local y fomenten las prácticas agroecológicas. La creación de huertas familiares no solo permite producir alimentos frescos para el autoconsumo, sino que también contribuye al aprovechamiento de los recursos, al cuidado del ambiente y al fortalecimiento de la soberanía alimentaria.

La amplia convocatoria de esta primera jornada reafirma la importancia de acercar conocimientos, insumos y oportunidades a la comunidad. En este sentido, la Municipalidad de Lago Puelo continuará trabajando de manera articulada con el INTA, el Gobierno Provincial y los distintos actores del sector productivo para fortalecer la producción familiar y promover el desarrollo de huertas en todos los parajes del ejido.

Con capacitación, acompañamiento y semillas adaptadas a nuestra región, Lago Puelo sigue promoviendo la producción familiar y generando oportunidades para que más vecinos y vecinas puedan cultivar sus propios alimentos.