Lago Puelo impulsa creacion de un circuito turistico rural y productivo



La Municipalidad convocó a productores, emprendedores y prestadores turísticos para comenzar a construir una propuesta que ponga en valor la producción local, las experiencias y la identidad de la localidad.

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de las Direcciones de Producción y Turismo, lanzó una primera convocatoria destinada a productores, emprendedores, establecimientos y prestadores turísticos de la localidad, con el objetivo de comenzar a construir de manera conjunta el Circuito de Turismo Rural y Productivo de Lago Puelo.

La iniciativa busca poner en valor la diversidad de actividades, productos, servicios y experiencias que se desarrollan en la comunidad, generando una propuesta que permita conectar las distintas iniciativas locales y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas alternativas tanto para vecinos como para quienes visitan Lago Puelo.

El futuro circuito contempla la integración de diferentes propuestas vinculadas a la producción local, emprendimientos, productos regionales, paisajes y atractivos naturales, experiencias rurales, turismo, gastronomía y otras actividades que permitan conocer el trabajo y la identidad de la localidad.

Desde las áreas municipales señalaron que esta primera etapa tendrá como objetivo identificar las propuestas existentes, conocer a sus protagonistas, escuchar sus ideas y detectar oportunidades para fortalecer la articulación entre los distintos sectores.

“Lago Puelo guarda mucho más que paisajes. Hay productores, emprendedores y prestadores que, con su trabajo cotidiano, construyen parte de la identidad de nuestra comunidad. Queremos conocer esas historias, ponerlas en valor y generar nuevas oportunidades a partir del trabajo conjunto”, destacaron desde las Direcciones de Producción y Turismo.

La convocatoria representa, además, una instancia inicial para relevar las propuestas que podrían formar parte del circuito y avanzar progresivamente en una iniciativa que permita recorrer, conocer y disfrutar el trabajo, los sabores, los productos y las experiencias que ofrece Lago Puelo.

“Detrás de cada producto hay una historia; detrás de cada emprendimiento, esfuerzo y dedicación; y detrás de cada experiencia, una manera de vivir y mostrar nuestra tierra”, expresaron desde el Municipio.

CONVOCATORIA ABIERTA

La invitación está dirigida a productores, emprendedores, establecimientos y prestadores turísticos interesados en formar parte de esta primera etapa de construcción del Circuito de Turismo Rural y Productivo.

Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario de inscripción:

-Formulario:

https://docs.google.com/forms/d/1A1miwTOhxM3QF71rRXm__BAvJfEKePf22fWaywqBB8A/viewform?edit_requested=true

También podrán acceder mediante el código QR difundido por la Municipalidad.

Consultas:

-Producción: 2945 919490

– Turismo: 2944 141353

– Oficina de Producción

Lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Lago Puelo produce, recibe y comparte.