Lago Puelo fue seleccionado por el Teatro Nacional Cervantes para un coproducción Nacional

La Municipalidad de Lago Puelo tiene el enorme orgullo de comunicar a la comunidad que nuestra localidad fue seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes en el marco de su convocatoria nacional del programa Produce en el País.

En este contexto, se anuncia el tercer proyecto seleccionado: Y los perros, ¿se reirán?, obra escrita por Agustina Vargas y dirigida por Nadia Lozano, que se estrenará en el mes de septiembre en la Casa de la Cultura de Lago Puelo, provincia de Chubut.

Esta propuesta constituye una coproducción entre el Teatro Nacional Cervantes y la Municipalidad de Lago Puelo, y representa un importante reconocimiento al trabajo cultural que se viene desarrollando en nuestra comunidad, fortaleciendo el acceso al teatro nacional y consolidando a Lago Puelo como un espacio activo de creación, encuentro y difusión cultural.