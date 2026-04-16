Lago Puelo fue sede de una Jornada de Divulgacion Cientifica

Lago Puelo fue sede de una nueva Jornada de Divulgación Científica, organizada por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Municipalidad local.

La actividad se realizó los días 10 y 11 de abril en la Casa de la Cultura, con una importante participación de estudiantes de 4° grado de escuelas primarias y vecinos de la localidad, quienes se acercaron a disfrutar y aprender a través de distintas propuestas.

Durante la primera jornada, los estudiantes participaron de un recorrido de talleres pensados especialmente para ellos, donde pudieron explorar, experimentar y hacer preguntas.

Actividades como “Misión Bochón”, “Mini Científicos por un día” y “Arqueólogos por un día” despertaron gran entusiasmo, al igual que las propuestas vinculadas al mundo de los insectos y el bosque.

El sábado, la jornada se abrió a toda la comunidad, ofreciendo charlas y espacios interactivos para todas las edades. Muchas familias se acercaron y participaron de experiencias como “Descubriendo los secretos del río”, además de recorrer stands y sumarse a talleres específicos.

También se desarrollaron charlas a cargo de especialistas, que invitaron a reflexionar sobre temas actuales y cercanos, como la alimentación y los saberes del bosque.

La propuesta contó con el acompañamiento de reconocidas instituciones científicas como el Museo Egidio Feruglio (MEF), CONICET CENPAT, CIEFAP y CIEMEP, junto a investigadores y becarios de la provincia.

Este tipo de encuentros permiten acercar la ciencia de una manera accesible y dinámica, generando espacios de intercambio y despertando la curiosidad en grandes y adultos.